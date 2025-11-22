‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’’, ‘좀비딸’ 넘고 올해 최고 흥행작 등극…애니메이션 최초

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이 2025년 최고 흥행작에 등극했다.

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’이 22일(토) 기준 누적 관객 수 563만8737명을 기록하며 ‘좀비딸’(563만7455명)을 뛰어넘고 2025년 대한민국 전체 박스오피스 정상을 차지했다. 2010년 ‘아바타’, 2011년 ‘트랜스포머 3’, 2021년 ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’ 등 실사 외화가 그해 최고 흥행을 차지한 적은 있어도 애니메이션이 최고 흥행작으로 등극한 것은 이번이 처음이다.

이번 작품은 4DX, IMAX, 돌비시네마 등의 관람 비율이 약 19%로 106만 명이 특별관에서 관람한 것으로 나타났다. 개봉 초반부터 이어진 뛰어난 작화 퀄리티와 압도적인 액션 스케일에 대한 호평이 다양한 포맷의 N차 관람 열풍을 이끌며 흥행세를 견인했다. 또한 주차별로 진행되는 현장 증정 이벤트와 팬심을 저격하는 굿즈 상영회와 응원 상영회 등 다양한 이벤트들이 이어지며 14주차 장기 상영에도 높은 좌석판매율을 유지하며 식지 않는 흥행 열기를 입증하고 있다.

또한 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’의 4DX 글로벌 박스오피스는 2930만 달러를 돌파하며 올해 4DX 상영작 중 최고 흥행작에 등극했다. 이는 4DX로 상영된 일본 애니메이션 가운데 글로벌 역대 최고 기록이자 전체 4DX 작품 중에서도 글로벌 역대 8위에 해당하는 성과다. 글로벌 평균 객석률 역시 51%를 기록하며 장기 상영에도 꾸준한 관객 유입을 이끌고 있다.

일본에서는 지난 16일까지 누적 관객 수 2604만명, 흥행 수입 379억 엔을 기록하며 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편’(407억 엔)과 약 28억 엔 차이를 남겨두고 나란히 1, 2위를 기록하고 있다. 지난 14일 개봉한 중국에서는 첫날 1억 위엔 흥행 수익을 돌파, 3일간 3억 위엔(614억 엔)을 달성하며 무한성의 명성을 이어가고 있다. 전 세계 박스오피스에서는 1063억 엔의 수익을 기록하며 일본 영화 역사상 처음으로 전 세계 박스오피스 1000억 엔을 돌파한 영화에 이름을 올렸다.

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 ‘귀살대’와 최정예 혈귀들의 최종 결전 제1장을 그렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

