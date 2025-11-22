메르세데스-마이바흐의 네 번째 모델은 ‘SL’

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series.

메르세데스-벤츠 코리아㈜는 메르세데스-마이바흐의 네 번째 모델이자 최초의 오픈톱 2인승 로드스터 ‘디 올-뉴 메르세데스-마이바흐 SL(The all-new Maybach SL)’을 출시한다.

‘디 올-뉴 메르세데스-마이바흐 SL’은 마이바흐 S-클래스, GLS, EQS SUV에 이은 마이바흐 라인업의 네 번째 멤버로, 브랜드 역사상 가장 스포티한 모델이다. 스포티한 비율과 절묘한 미학, 최상의 편안함이 조화를 이루며, 특히 마이바흐 패턴을 중심으로 차량 전반에 색상과 소재를 유기적으로 결합한 새로운 디자인이 적용돼 마이바흐 브랜드의 장인정신과 고품질의 소재, 정교한 디자인 디테일 등이 어우러져 오감을 아우르는 경험을 제공한다.

‘디 올-뉴 메르세데스-마이바흐 SL’은 지난 해 8월 미국 캘리포니아 페블비치에서 전 세계 최초로 공개된 후, 국내에는 지난 7월 서울 강남구에 문을 연 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서 처음 선보이며 사전 예약을 시작했다. 차량은 이 달부터 고객에게 인도되며, ‘메르세데스-마이바흐 SL 680 모노그램 시리즈’의 레드 앰비언스(Red Ambience)’와 화이트 앰비언스(White Ambience)’ 두 가지 패키지로 제공된다. 가격은 3억4000만원대다.

◆감각적인 투톤과 그릴

‘디 올-뉴 메르세데스-마이바흐 SL’에는 특별한 투톤 페인트가 적용된 디자인 콘셉트가 적용된다. 이 콘셉트는 서로 다른 색채의 대비와 조화를 통해 차량의 품격을 극대화한 두 가지 패키지 ‘레드 앰비언스’와 ‘화이트 앰비언스’로 구성된다.

‘레드 앰비언스’와 ‘화이트 앰비언스’는 각각 ‘마누팍투어 가넷 레드 메탈릭(MANUFAKTUR garnet red metallic)’ 및 ‘마누팍투어 오팔라이트 화이트 마그노(MANUFAKTUR opalite white magno)’ 색상의 차체에 ‘옵시디언 블랙 메탈릭(obsidian black metallic)’ 컬러의 보닛을 얹힌 투톤 페인트 디자인을 적용해 색상 대비를 나타냈다.

여기에 고객은 원할 경우, 보닛에 혁신적이고 정밀한 픽셀페인트 공정을 거쳐 완성된 마이바흐 패턴을 적용할 수 있다. 메르세데스-마이바흐 SL 680 모노그램 시리즈는 보닛에 진델핑겐 공장의 지속 가능한 픽셀페인트 기술이 처음 도입된 모델로, 이 공정은 각 단계에서 높은 정밀도와 부분 수작업을 필요로 한다. 마지막으로 도장면 가장 상위에 입히는 투명 코팅 ‘틴티드 클리어코트’를 새롭게 개발 적용해, 더욱 선명하고 풍부한 색감과 깊이감을 전한다.

실내는 크리스탈 화이트 마누팍투어 익스클루시브 나파 가죽을 적용해 우아한 분위기를 제공한다. 나파 가죽은 도어 패널, 센터 콘솔 및 시트에 적용됐으며, 시트 커버에는 꽃을 형상화한 새로운 디자인 패턴을 적용해 유려한 분위기를 조성한다. 시트 후면 역시 화이트 색상 가죽으로 마감했고, 아연 도금된 시트 등받이와 실버 크롬 트림이 눈에 띄는 대비감을 선사한다.

◆메르세데스-마이바흐의 디자인 언어

‘디 올-뉴 메르세데스-마이바흐 SL’은 메르세데스-마이바흐 고유의 럭셔리한 디자인 언어에 스포츠카의 날렵한 인상을 더했다. 크롬 마감된 라디에이터 그릴 가장자리와 상단에 배치된 마이바흐(MAYBACH) 레터링에는 조명이 적용돼 잠금 및 해제 시 우아한 애니메이션으로 존재감을 강조한다. 보닛에는 수직 삼각별과 중앙을 따라 앞뒤로 이어지는 크롬 핀이 적용돼 우아하면서도 스포티한 분위기를 완성한다.

헤드라이트 안쪽은 로즈 골드 컬러로 마감하고, 차량 앞유리 프레임과 측면 도어 실 클래딩에도 크롬을 적용해 고급스러움을 강조했다. 이와 함께 전용 프론트 스커트로 수평 공기 흡입구로 디자인해 차량 폭을 강조했으며, 측면에는 마이바흐의 21인치 멀티 스포크 단조 휠을 적용해 로 유려한 인상을 부각했다.

어쿠스틱 컴포트 소프트 톱은 블랙 패브릭으로 구성했으며, 마이바흐 패턴을 짙은 회색으로 은은하게 반영해 특별함을 더했다.

차량 후면은 마이바흐 고유의 디자인이 적용된 테일파이프 트림과 LED 테일램프가 우아한 외관을 완성하며 시선을 사로잡는다. 여기에 크롬 트림과 전용 디퓨저 디자인이 적용된 마이바흐 브랜드 특유의 리어 에이프런이 장착됐다. 시트 뒤쪽의 소프트톱 데크는 공기 역학을 고려해 적용한 더블 스쿱 구조가 적용돼 개성 있는 외관을 완성한다.

◆V8 바이터보 엔진의 남아도는 힘

‘디 올-뉴 메르세데스-마이바흐 SL 680’은 4.0리터 바이터보 엔진과 스피드 시프트 MCT 9단 변속기의 조합으로 585마력의 퍼포먼스를 발휘한다.

차량은 액티브 라이드 컨트롤 서스펜션으로 차체의 롤링 현상을 억제해 안정적인 자세를 유지하고 민첩한 핸들링을 가능하게 한다. 유압식 요소가 기존 기계식 안티 롤 바를 대체하고 차체 롤 움직임을 빠르게 보정한다. 프론트 액슬 리프트 시스템, 전체적으로 개선된 서스펜션의 움직임 등도 높은 수준의 승차감에 기여한다. 기본으로 제공되는 리어 액슬 스티어링은 최대 2.5도의 후륜 조향각을 제공해 코너링에서도 안전하고 민첩한 주행 경험을 선사한다.

여기에 컴포트(Comfort), 마이바흐(Maybach), 스포츠(Sport), 인디비주얼(Individual) 네 가지 주행 프로그램을 지원한다. 컴포트와 마이바흐 모드에서는 가속 페달 반응을 더욱 부드럽고 정제되게 세팅해 운전자의 조작에 한층 매끄럽고 고급스러운 반응을 제공한다.

또한 차량은 최고 수준의 차음성능을 갖춰 마이바흐의 특유의 정숙한 주행 경험을 제공한다. 어쿠스틱 플리스, 알루미늄 부틸 표면 및 어쿠스틱 폼 등이 사용된 포괄적인 방음 장치가 노면 소음을 줄여주고, 소음에 최적화된 배기 시스템, 재활용 가능한 섬유 유리 섬유로 만든 머플러 역시 차량의 정숙성을 더욱 높여준다.

이외에도 ▲드라이빙 어시스턴스 패키지, ▲사고가 임박했을 때 탑승자에게 가해지는 충격을 줄이기 위한 조치를 취하는 프리-세이프® 시스템 ▲도로 조명 상태, 교통 상황, 주행 경로, 날씨 등 다양한 조건을 고려해 헤드램프 밝기를 최적의 상태로 조절하는 디지털 라이트, ▲360° 카메라가 포함된 원격 주차 패키지 등 운전 중 편의성을 더하는 주행 보조 및 안전 사양이 기본 탑재됐다.

이 외 편의 사양으로는 ▲무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토, ▲하이패스 결제 금액 및 잔액을 중앙 디스플레이에 표시해주는 톨 정산 시스템, ▲통풍 및 열선 시트, ▲열선 스티어링 휠, ▲매직 비젼 컨트롤 등이 기본 제공된다. 더불어, ▲헤드레스트 하단부에서 따뜻한 바람을 내보내는 에어스카프®, ▲부메스터® 하이엔드 3D서라운드 사운드 시스템, ▲에너자이징 패키지 플러스, ▲공기 청정 패키지, ▲메모리 패키지, ▲멀티컨투어 시트 등도 제공돼 더욱 편리한 차량 경험을 선사한다.

