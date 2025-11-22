KT, 팬 페스티벌 개최… 퓨처스팀 우승 세레머니에 안현민 뮤비 커버까지

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT는 오는 29일 수원컨벤션센터에서 ‘2025 kt wiz 팬 페스티벌’을 개최한다.

이날 행사는 한 해 동안 큰 사랑을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. KT를 대표하는 고영표와 허경민, 오원석, 소형준, 안현민 등 1군 선수들은 물론, 퓨처스(2군) 선수단 50여명이 참석할 예정이다.

소형준과 박영현, 안치영, 강현우는 행사 전 일일 코치로 참여, 지역 야구 꿈나무들을 대상으로 배팅·피칭 체험 레슨을 연다. 더불어 행사에 참가한 팬 선착순 500명을 대상으로 팬 사인회를 진행한다.

2026년 신인선수들은 행사에 팬들에게 따뜻한 커피와 음료를 제공한다. 2015년 1군 데뷔 시즌부터 구단 사진 작가로 활동하고 있는 지용현 작가의 사진전을 통해 구단의 발자취를 감상하는 시간도 갖는다.

본 행사는 올시즌 퓨처스리그 초대 챔피언인 KT 퓨처스팀의 우승 세리머니로 포문을 연다. 팬과 선수가 함께하는 듀엣 가요제와 안현민, 원상현 등이 참가하는 뮤직비디오 커버 등 다채로운 이벤트로 행사 열기를 더할 예정이다.

이밖에 시즌 최고의 선수와 팬을 선정하는 ‘K intelligence 어워드’와 토크쇼 등을 통해 2025시즌 주요 순간을 돌아볼 예정이다.

2025 팬 페스티벌 관련 자세한 사항은 구단 공식 앱 ‘위잽(Wizzap)’을 통해서 확인 가능하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

