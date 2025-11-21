이장우♥조혜원, 결혼 D-2…화보 속 달달한 설렘 포착

배우 조혜원이 배우 이장우와 결혼을 앞두고 웨딩화보를 공개했다. 사진 = 이장우SNS 계정

배우 조혜원이 배우 이장우와 결혼을 앞두고 웨딩화보를 공개했다.

조혜원은 21일 자신의 SNS에 “D-2”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이장우SNS 계정

사진 = 이장우SNS 계정

공개된 사진 속 두 사람은 턱시도와 웨딩드레스를 입고 다채로운 포즈를 취하며 결혼을 앞둔 설렘과 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 조혜원은 우아하고 고혹적인 매력을 발산했고, 이장우는 차분하면서도 다정한 남성미를 드러내며 여유로운 표정으로 편안한 매력을 더했다. 두 사람은 손을 맞잡고 서로를 바라보며 은은하면서도 로맨틱한 분위기를 완성했다.

사진 = 이장우SNS 계정

사진 = 이장우SNS 계정

조혜원의 단독 화보 역시 눈길을 사로잡았다. 그녀는 칼단발에 자연스러운 컬을 넣은 헤어스타일로 변화를 주고, 다양한 포즈와 표정으로 다채로운 매력을 표현하며 웨딩화보 속에서도 독보적인 존재감을 과시했다.

한편, 조혜원과 이장우는 8년 열애 끝에 오는 11월 23일 결혼식을 올린다. 결혼식 주례는 전현무, 사회는 기안84, 축가는 환희가 맡는다. 두 사람은 2019년 종영한 KBS 2TV 드라마 ‘하나뿐인 내 편’에 함께 출연하며 연인으로 발전했고, 2023년 6월부터 공개 열애를 시작했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]