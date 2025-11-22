무인카페 프랜차이즈 카페인24, ‘혁신성장유형 벤처기업’ 공식 인증 획득

무인카페 프랜차이즈 카페인24가 최근 ‘혁신성장유형 벤처기업’ 인증을 획득하며 기술 경쟁력을 공식적으로 인정받았다.

이번 인증은 카페인24가 보유한 R&D 역량과 무인운영 기술의 혁신성, 그리고 이를 기반으로 한 프랜차이즈 산업 내 성장 가능성을 공인받은 결과다. 특히 카페인24는 2025년 정보공개서 기준, 2년 연속 매출 1위를 기록하며, 무인카페 시장에서 검증된 운영 안정성과 수익성을 입증했다.

카페인24 측에 따르면 자체 R&D센터를 중심으로 정기적인 신메뉴 개발을 진행하며 브랜드 신뢰를 다지고 있다.

카페인24 관계자는 “소비자 트렌드 및 데이터를 분석해 저당·클린 음료 라인업을 구축하는 등 ‘무인이라도 믿고 마실 수 있는 브랜드’라는 신뢰를 확보했다. 특히 원두 로스팅 및 추출 레시피 표준화 시스템을 통해 전국 모든 매장에서 동일한 맛과 품질을 유지할 수 있도록 QSC(품질·서비스·청결) 기반의 운영 체계를 완성했다”며 “이를 통해 점주의 숙련도나 매장 환경에 관계없이 안정적인 품질 관리가 가능해졌다”고 설명했다.

특히 운영 효율성 강화를 위해 무인매장 통합관리 시스템도 구축했다. 직영점과 가맹점의 실시간 운영 데이터를 통합 관리하며, 점주는 매장에 상주하지 않아도 매출, 재고, 기기 상태 등을 확인하며 효율적인 운영이 가능하다는 게 브랜드 측의 설명이다.

이를통해 매장별 데이터를 기반으로 메뉴 추천, 모니터링 자동화, 이벤트 관리 등 전반적인 운영 효율화를 추진하고 있으며, 데이터 중심의 디지털 전환(DX)을 지속적으로 강화하고 있다.

카페인24 관계자는 “혁신성장유형 벤처기업 인증은 단순한 무인 시스템의 고도화를 넘어, 점주들이 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 지원해온 결과” 라고 말했다.

이어 "2년 연속 매출 1위의 성과를 바탕으로 지속 가능한 운영 생태계 구축을 목표로 하며, 기술과 사람이 조화를 이루는 무인카페 운영 모델을 기반으로 프랜차이즈 산업의 새로운 성장 방향을 제시하고 있다."고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

