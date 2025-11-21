화사, 청룡영화상 무대서 박정민과 완벽 호흡… 팬들 감탄+감사 인사 전해

화사가 청룡영화상 축하무대에서 호흡을 맞춘 박정민에게 고마움을 표했다. 사진 = 화사 SNS 계정

화사가 청룡영화상 축하무대에서 호흡을 맞춘 박정민에게 고마움을 표했다.

화사는 21일 자신의 SNS를 통해 “마음속에만 머물던 ‘좋은 안녕’이라는 감정을 선배님 덕분에 가득, 아니 넘치게 담아낼 수 있었다”라는 글과 함께 청룡영화상 축하무대 화면을 함께 공개했다. 이어 “긴장 속에서도 함께 ‘굿 굿바이’(Good Goodbye) 해주신 정민 선배님, 감사드린다”고 진심 어린 고마움을 전했다.

앞서 화사는 지난 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 ‘제46회 청룡영화상’ 시상식 축하무대에 올라 신곡 ‘굿 굿바이’ 무대를 선보였다. 이때 뮤직비디오에서 연인으로 호흡을 맞춘 박정민이 깜짝 등장해 화사와 함께 퍼포먼스를 펼쳤고, 두 사람은 관객들의 뜨거운 환호를 받았다.

한편, 지난달 15일 신곡 ‘굿 굿바이’를 발표하며 변함없는 가창력과 퍼포먼스로 음악 팬들의 관심을 모았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

