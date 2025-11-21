이주승, KPGA 챔피언스투어 퀄리파잉 토너먼트 우승… 상위 30인 차기시즌 시드 획득

이주승. 사진=KPGA 제공

한국프로골프(KPGA) 챔피언스 투어 차기시즌에 출전할 자격을 획득했다.

이주승은 20일 전북 군산 소재 군산CC 부안, 남원 코스(파72)에서 열린 KPGA 챔피언스투어 퀄리파잉 투어 파이널 스테이지에서 1위로 대회를 마무리했다.

1라운드에서 버디 4개, 보기 2개를 묶어 중간합계 2언더파 70타로 공동 2위에 자리했던 이주승은 대회 최종일 보기 4개를 범했지만 버디 6개를 기록하며 추가로 2타를 줄였다. 최종합계 4언더파 140타로 2위 정영진에 1타차 1위를 차지했다.

2024년 KPGA 프로(준회원)에 입회한 이주승은 현재까지 KPGA 챔피언스투어에서 활동하고 있다. 2025시즌에는 총 10개 대회에 출전했으며 시즌 최고 성적은 ‘매일 셀렉스배 제30회 한국시니어오픈’에서 기록한 공동 11위다.

이주승은 대회 종료 후 “우승은 생각도 못했다. 아직도 실감이 나지 않는다”며 “그저 한 홀, 한 홀 최선을 다하는 것에만 집중했는데 이렇게 좋은 결과로 이어져서 기쁘다”는 소감을 전했다.

이어 “올 시즌을 돌아보면 후반으로 갈수록 성적이 좋아져 이렇게 2025 시즌이 끝나버리는 것이 섭섭하다”고 웃은 뒤 “목표했던 상금순위 60위 안에 들지 못한 점이 가장 아쉽지만 오늘 좋은 결과로 시즌을 마무리하게 된 만큼 동계훈련에 충실히 임해서 내년에는 더욱 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”는 각오를 다졌다.

한편 본 대회 종료 후 1위 선수는 ▲ KPGA 챔피언스투어 QT 우승자, 우승 선수를 제외한 상위 29명에게는 ▲ KPGA 챔피언스투어 QT 상위 입상자 시드가 부여됐다.

