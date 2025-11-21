위·대장 내시경 건강검진 연말에? 미리 챙기세요

어느덧 연말이 다가오면서 아직 건강검진을 받지 못한 직장인과 중·노년층의 발걸음이 분주하다.

국내 국가건강검진은 홀수 연도 출생자를 대상으로 만 20세 이상 국민에게 2년 주기로 제공된다. 위암 검진의 경우 40세 이상 남녀에게 2년마다 위내시경 검사가 권장된다. 대장암 검진은 50세 이상 남녀에서 1년마다 분변잠혈검사를 시행하고, 양성 판정 시 대장내시경 검사를 진행한다.

특히 위장 질환이나 대장 질환의 가족력이 있거나 평소 만성 복통, 잔변감, 빈혈 등의 증상을 자주 경험하는 사람이라면 위·대장 내시경 검사를 통해 조기에 문제를 파악하는 게 무엇보다 중요하다.

위내시경 검사는 내시경 카메라가 달린 가느다란 튜브를 식도를 통해 삽입해 식도, 위, 십이지장을 직접 관찰하는 검사다. 염증·궤양·용종·조기암 등을 진단할 수 있다. 대장내시경 검사는 항문을 통해 내시경 튜브를 삽입해 대장 전체를 살펴보는 것으로, 대장암의 씨앗이 될 수 있는 용종을 발견하는 즉시 제거할 수 있어 대장암 예방 효과가 크다.

많은 이들이 건강검진의 중요성을 알면서도 연말 바쁜 일정에 밀려 검진을 미루곤 한다. 특히 연말연시에는 검진 수요가 급증해 병원 예약이 어려워지고 대기 시간도 길어지기 쉽다. 여기에 송년 모임과 연휴가 이어지면 검사를 위한 금식, 금주·절주 등 전처치 과정을 지키기 어려워 위·대장 내시경 검사를 아예 포기하는 사례도 적지 않다.

그러나 한 해 동안 축적된 피로와 스트레스, 불규칙한 식습관은 몸속에 조용한 변화를 일으키며, 이를 제때 확인하지 못하면 어느 순간 심각한 질병으로 나타날 수 있다. 따라서 위·대장 내시경 건강검진을 미루거나 포기하기보다, 일정과 준비 과정을 미리 계획해 검진을 보다 수월하게 만드는 지혜로운 접근이 필요하다.

이석종 송파베스트내과의원 원장은 “건강검진은 단순히 몸 상태를 확인하는 것을 넘어, 건강한 삶을 위한 장기적인 계획의 시작점”이라며 “일정과 준비를 함께 계획하면 검진이 훨씬 수월해지고, 결과적으로 자신의 몸을 더 잘 이해하고 관리하는 데 큰 도움이 될 수 있다”고 조언했다.

이어 “‘캘린더 접근법’을 활용한 효율적인 ‘원스톱 로드맵’ 건강검진을 제안한다. 직장 휴무나 가족 일정을 고려해 2~3주 전에 여유 있게 검진 일정을 잡고, 내시경 전 식이 조절·수분 섭취·복약 안내 등 전처치 체크리스트를 꼼꼼히 지키는 게 좋다”며 “아울러 검사 후에는 안전하게 귀가하고 충분히 휴식을 취하는 등 회복을 돕는 생활 수칙까지 미리 계획해 두면 부담을 줄일 수 있다”고 덧붙였다.

또한 검사 중 용종 절제 등의 처치를 받았다면 병리 결과를 반드시 확인하고, 향후 재검진 주기에 대한 안내를 숙지하는 등 체계적인 사후 관리까지 이어지는 ‘전 과정 관리’가 중요하다. 이러한 접근을 통해 번거로움은 최소화하면서도 보다 정확하고 안전한 검진을 받을 수 있다.

이석종 원장은 “건강 상태는 오랜 시간에 걸쳐 작은 변화가 축적된 끝에, 어느 순간 예상치 못한 질병으로 드러나곤 한다”며 “이러한 변화를 조기에 확인하고 관리하는 가장 효과적인 방법이 바로 정기적인 건강검진”이라고 강조했다.

