이정현, 둘째 딸 첫돌 현장 공개…황금빛 럭셔리 장식 눈길

가수 겸 배우 이정현이 둘째 딸의 럭셔리 돌잔치 현장을 공개했다. 사진 = 이정현 SNS 계정

가수 겸 배우 이정현이 둘째딸의 럭셔리 돌잔치 현장을 공개했다.

이정현은 21일 자신의 SNS 계정에 “서우 첫돌”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 이정현 SNS 계정

사진 = 이정현 SNS 계정

공개된 사진 속에는 첫돌을 맞이한 둘째 딸을 축하하며 환하게 웃는 이정현 가족의 다정한 모습이 담겼다. 화려한 샹들리에와 황금빛 장식으로 꾸며진 고급스러운 연회장에서 열린 돌잔치는 웅장한 스케일과 세심한 장식으로 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 공간 곳곳에는 꽃과 풍선이 풍성하게 배치돼 축제 같은 분위기를 연출했고, 그 안에서 둘째 딸을 향한 이정현 부부의 깊은 사랑과 세심한 배려가 고스란히 느껴진다.

특히 사진 속 첫째 딸은 한층 자란 모습으로 등장해, 두 자녀의 행복한 성장과 가족의 따뜻한 일상을 엿볼 수 있었다.

한편, 이정현은 2019년 3살 연하의 정형외과 의사와 결혼했으며 2022년 첫째 딸을, 지난해 10월에는 둘째 딸을 출산해 많은 축하를 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]