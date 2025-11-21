유승준 복귀? 저스디스 앨범 참여 사실 뒤늦게 드러났다…누리꾼 ‘싸늘’

사진=유튜브 채널 '디스이스저스디스' 화면 캡처

가수 유승준(스티브 유)이 래퍼 저스디스(JUSTHIS)의 새 앨범 작업에 참여한 사실이 뒤늦게 알려지며, 조용히 국내 복귀를 시도하는 것 아니냐는 논란이 다시 뜨겁게 일고 있다.

병역 기피 논란으로 활동이 막힌 지 23년 만에 국내 아티스트와의 협업이 확인된 만큼 파장이 적지 않다.

저스디스는 20일 정규 2집 ‘릿(LIT)’을 발표했다. 총 20곡으로 구성된 이번 앨범은 다양한 아티스트가 참여해 눈길을 끌었는데, 특히 마지막 트랙 ‘홈홈(HOME HOME)’에서 유승준의 목소리가 들리면서 논란의 중심에 섰다. 음원 정보에는 그의 이름이 표기되지 않았지만, 저스디스가 같은 날 공개한 작업기 영상에는 두 사람이 해외 스튜디오에서 함께 녹음하는 장면과 함께 포옹을 나누는 모습까지 담겼다.

2002년 병역 논란 이후 유승준이 음악 작업에 얼굴을 드러낸 것은 사실상 이번이 처음이다. 그는 한국 국적을 포기하고 미국 시민권을 선택한 이후 입국이 제한됐고, 20여 년 동안 복귀 여부를 둘러싼 갈등이 이어져 왔다. 이런 상황에서 별도 고지 없이 피처링이 공개된 점은 “조용한 방식의 복귀 시도”라는 의혹을 더욱 키우고 있다.

대중 반응은 엇갈리고 있다. 일부는 “예술 활동은 과거 논란과 분리해 봐야 한다”고 말하는 반면, 다수는 “이름도 표기하지 않은 방식이 더욱 문제”라며 부정적인 의견을 드러냈다. 음악계 내부에서는 이번 참여가 유승준의 국내 활동 재개 가능성과 자연스럽게 연결될 수 있다는 관측도 나오고 있다.

