전소미, 태국서 드러난 건강미… 복근 비주얼 실화?

가수 전소미가 태국 여행 중 근황을 전하며 건강미 넘치는 모습을 공개해 화제를 모았다. 사진 = 전소미 SNS 계정

가수 전소미가 태국 여행 중 근황을 전하며 건강미 넘치는 모습을 공개해 화제를 모았다.

전소미는 지난 20일 자신의 SNS에 ‘사와디카’라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 전소미 SNS 계정

사진 = 전소미 SNS 계정

공개된 사진에는 여행지 헬스장에서 찍은 거울 셀카 등이 담겨 있으며, 블랙 톱과 바이커 쇼츠, 조거 팬츠를 매치한 애슬레저 룩을 완벽하게 소화해 눈길을 끈다. 특히 꾸준한 운동으로 다져진 잘록한 허리 라인과 선명한 복근이 시선을 사로잡았다.

이를 본 팬들은 “역시 자기관리 끝판왕”, “몸매 너무 부럽다”, “해외에서도 운동을 하다니 대단하다” 등 뜨거운 반응을 보였다.

사진 = 전소미 SNS 계정

또한 전소미가 손에 들고 있는 세 권의 여권이 눈길을 끌었다. 사진 속에는 대한민국·캐나다·네덜란드 여권이 함께 포착되며 그의 ‘삼중국적’이 다시 한 번 화제로 떠올랐다.

이는 전소미의 특별한 가족사에서 비롯된 것으로 캐나다 출신 아버지 매튜 다우마는 네덜란드·캐나다 이중국적을 보유하고 있으며 어머니는 한국인이다. 전소미는 캐나다 온타리오 주에서 태어난 뒤 한국에서 성장해 세 국적을 갖게 됐다.

한편, 전소미는 지난 8월 두 번째 EP 앨범 ‘카오틱 & 컨퓨즈드(Chaotic & Confused)’를 발매한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]