코스알엑스, 더마 솔루션 ‘더마 랩’ 브랜드 첫 단독 팝업스토어 오픈

코스알엑스 팝업스토어 포스터. 사진=코스알엑스

글로벌 더마 코스메틱 브랜드 ‘코스알엑스(COSRX)’가 오는 25일부터 30일까지 서울 성동구에 위치한 스테이지35 성수에서 브랜드 팝업스토어를 운영한다고 21일 밝혔다.

브랜드에 따르면 글로벌 스킨케어 브랜드 코스알엑스는 수많은 글로벌 피부 데이터와 실제 리뷰를 기반으로 각 피부 고민에 맞춤 더마 솔루션을 제공해 브랜드의 전문성을 알리고 소비자와 직접 소통하는 기회를 갖고자 이번 팝업스토어를 마련했다.

팝업스토어는 ‘더마 랩(Derma Lab)’을 콘셉트로 ‘모든 피부 고민 해결을 위한 더마 솔루션’을 소비자가 직접 경험할 수 있도록 구성됐다. 글로벌 피부 데이터를 바탕으로 스킨 분석을 통해 피부 타입과 고민을 진단받고 맞춤형 처방까지 받을 수 있도록 기획되어 단순한 제품 체험을 넘어 브랜드 철학을 경험할 수 있다.

코스알엑스 모델 NCT마크. 사진=코스알엑스

특히 심층적인 피부 상태 분석을 위한 AI 스킨 분석존, 맞춤 처방에 따라 제품을 직접 사용하고 큐레이션 받을 수 있는 더마 스킨 솔루션존, 더마 솔루션을 내가 원하는 스타일로 꾸미고 표현할 수 있는 더마 커스텀 바 등이 구성됐다. 또한 브랜드 모델 NCT 마크의 광고 촬영 비하인드 씬까지 이번 팝업스토어를 통해 처음으로 공개된다.

다양한 이벤트도 마련돼 있다. 현장 입장 대기 시 카카오톡 플러스 친구 추가 및 인스타그램 팔로우 이벤트에 참여하면 더 알파-알부틴 겔 마스크 제품과 NCT 마크 사인 포스터 등을 받을 수 있다. 팝업스토어는 현장 등록 후 입장 가능하다. 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 운영되며 팝업 마지막 날인 11월 30일은 오후 6시까지 단축 운영된다.

코스알엑스 관계자는 “팝업스토어 사전예약 오픈 직후 한 시간도 되지 않아 모두 마감될 정도로 소비자의 높은 관심을 체감하고 있다”며 “브랜드에서도 다양한 피부 고민을 효과적으로 해결할 수 있는 더마 케어 여정 뿐만 아니라 현장에서만 경험할 수 있는 다양한 이벤트와 즐길 거리도 마련했으니 많은 방문을 기대한다”고 전했다.

한편 코스알엑스는 글로벌 K-팝 그룹 NCT의 멤버 마크(MARK)를 새로운 브랜드 모델로 발탁, ‘모든 피부 고민, The RX면 해결된다’라는 메시지 아래 캠페인을 펼치고 있다. 모델 발탁과 함께 브랜드 대표 라인인 ‘The RX’의 ‘어드밴스드 더 비타민C 23 세럼’이 올리브영 온라인 전체 판매 1위를 기록했다고 브랜드 측은 밝혔다.

황지혜 기자

