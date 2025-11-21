다큐멘팅 맥퀸: 테일러링…맥퀸 아카이브 3부작 시리즈 공개

사진=맥퀸(McQueen)

맥퀸이 아카이브를 조명하는 새 영상 시리즈 ‘다큐멘팅 맥퀸: 테일러링(Documenting McQueen: Tailoring)’ 3부작을 공개한다고 21일 밝혔다.

이번 시리즈는 하우스를 정의해 온 시그니처 코드와 스토리를 되짚으며 맥퀸의 헤리티지를 깊이 있게 탐구한다.

3부작의 첫 번째 에피소드인 '단테(Dante)' 맥퀸 1996 가을/겨울>에서는 센트럴 세인트 마틴 교수이자 패션 역사가인 앨리스테어 오닐(Alistair O’Neill)이 리 알렉산더 맥퀸(Lee Alexander McQueen)의 1996 가을/겨울 ‘단테’ 컬렉션을 탐구하며, 하우스를 정의해온 혁신적인 기법과 핵심 테일러링 원칙에 대한 인사이트를 전한다.

이어서 공개된 두 번째 에피소드 ’딜리버런스(Deliverance)’ 맥퀸 2004 봄/여름>에서는 아카이브 속 숨겨진 디테일들을 다시 한번 조명한다. 앨리스테어 오닐은 이번 에피소드에서 ‘디컨스트럭티드 테일러링(deconstructed tailoring)’의 개념을 탐구하며, 현대 무용가 겸 안무가인 마이클 클라크(Michael Clark)와의 협업으로 무대화된 2004 봄/여름 ‘딜리버런스(Deliverance)’ 컬렉션을 통해 하우스의 스토리텔링과 혁신성을 강조한다.

이 시리즈는 그동안 공개되지 않았던 아카이브 속 디테일과 흥미로운 요소들을 소개하며 이러한 헤리티지가 현재 크리에이티브 디렉터 션 맥기르(Seán McGirr) 지휘 아래에서도 새로운 컬렉션에 지속적인 영감을 제공하고 있음을 드러낸다.

한편, 맥퀸의 다큐멘팅 맥퀸: 테일러링 에피소드 1과 2는 맥퀸 공식 온라인 스토어와 유튜브 채널에서 확인할 수 있으며, 마지막 에피소드 3도 곧 공개될 예정이다.

