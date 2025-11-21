스킨케어 브랜드 믹순, 앰버서더 엔하이픈과 함께한 ‘히알레배 론칭’ 마무리

사진=믹순

K-뷰티 대표 스킨케어 브랜드 믹순(mixsoon)이 지난 9일 명동 플래그십 스토어에서 신제품 ‘히알레배’ 라인 출시를 기념하는 론칭 행사가 마무리됐다고 21일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 행사에는 믹순의 글로벌 앰버서더인 엔하이픈(ENHYPEN)이 직접 참석해 현장의 열기를 더했으며 한·중·일 주요 매체가 참여해 높은 관심을 보였다. 단순한 제품 체험을 넘어 브랜드와 소비자, 미디어가 모두 소통할 수 있는 장으로 자리매김했다는 평가다.

행사 종료 후에도 명동 플래그십 스토어 내에 자유롭게 제품을 체험할 수 있는 공간이 운영되었으며 현장 스태프가 제품 효능과 사용감을 직접 안내하는 등 다양한 이벤트가 이어졌다.

이번에 공개된 믹순의 신제품 ‘히알레배 포어 버블 세럼’과 ‘히알레배 포어 블러링 크림’은 브랜드의 핵심 철학인 ‘순수 원료주의’를 기반으로 한 클린 뷰티 라인업으로 PGA 성분과 히알루론산을 조합한 수분 콤플렉스를 적용하며 이를 통해 피부 깊숙이 수분을 채워 자연스러운 수분 광을 부여하는 것이 특징이다.

믹순 히알레배 라인은 이번 론칭 행사를 시작으로 본격적인 캠페인 활동에 돌입하며 11월 한 달간 올리브영 온라인몰에서 최대 혜택가로 만나볼 수 있다.

믹순 관계자는 “이번 신제품 론칭을 통해 제품 포트폴리오를 확대하고 브랜드 인지도를 강화해 나갈 예정”이라며 “앞으로도 고객 니즈를 면밀히 반영한 차별화된 제품 개발과 마케팅 전략으로 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

한편, 믹순은 아마존·틱톡샵 등 전 세계 주요 온라인 플랫폼에서 판매되고 있으며 현재 79개국에 진출해 유럽, 북미, 아시아 전역에서 매출과 브랜드 인지도가 상승하고 있다. 특히 미국 ULTA Beauty 오프라인 전 매장 입점 이후 북미 지역에서 재구매율과 검색량이 지속적으로 증가하며 글로벌 시장 확장 속도가 더욱 가속화되는 추세라고 브랜드 측은 전했다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]