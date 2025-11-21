진해성, 25일 새 앨범 'No Wonder' 발매…타이틀곡 '그럼 그렇지'

가수 진해성이 새 앨범 'No Wonder'를 발매한다.

진해성은 25일 오후 6시 온라인 음원 사이트를 통해 새 앨범 'No Wonder'를 공개한다. 이번 앨범 'No Wonder'에는 총 7개 트랙이 수록 되어있으며 지난 8월 미니앨범 '愛人(One's Love)' 이후로 3개월 만에 공개하는 신보다.

이번 앨범의 타이틀 곡 '그럼 그렇지'는 흘러가는 세월 속에서도 내 편이기를 바라는 마음을 담은 곡이다.

이 외에도 이별 후 이별을 인정하지 못하고 사랑하는 사람을 그리워하는 남자의 마음을 담은 '한동안 못 봐서'를 비롯해 '임소식', '니가니가', '얄미운 세월', '아름다운 당신이여', '내사랑 경아'까지 진해성 표 정통 트로트를 기다려왔던 리스너들에게는 반가운 앨범이 될 예정이다.

진해성의 새 앨범 'No Wonder' 음원은 25일 오후 6시에 공개되며 추후 음반으로도 발매된다.

