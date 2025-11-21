전준우·김원중·윤동희·박세웅 일일점원 출격… 롯데, 지역 사회 발달장애인과 함께 두 번째 드림카페 운영

팬들과 함께 뜻깊은 행사를 연다.
프로야구 롯데는 21일 “선수단이 발달장애인 인식 개선과 자립이라는 꿈을 응원하기 위해 부산 지역 롯데GRS 각 점포 및 사직야구장에서 일일자선카페 점원으로 나선다”고 밝혔다.
롯데지주, 롯데GRS와 함께 지역 사회 발달장애인을 응원하기 위해 여는 ‘롯데, 2025 드림(DREAM) 카페’ 행사다. 지난해에 이어 두 번째로 진행되는 이번 행사는 영도구장애인복지관, 나사함발달장애인복지관이 함께하며, 발달장애인 교육 및 자립지원금을 기부하고 발달장애인에게 실제 근무 환경 체험 기회를 제공한다.
이번 드림 카페는 다음달 5일 오후 2시부터 사직야구장 자이언츠 카페, 크리스피크림 연산점, 엔제리너스 롯데백화점 부산본점, 롯데리아 부산당감점 총 4곳에서 운영된다. 이날 전준우, 김원중, 윤동희, 박세웅 등을 포함한 16명의 롯데 선수단과 각 장애인복지관에서 바리스타의 꿈을 키워가고 있는 8명의 발달장애인이 일일 바리스타로 나선다. 선수단은 직접 고객의 주문을 받아 음료 제조와 서빙을 담당하며 팬과의 특별한 만남을 가질 예정이다.
사직야구장 자이언츠 카페에서 진행되는 드림 카페 참여는 구단 앱 내 볼포인트를 활용하여 응모할 수 있고, 총 60명을 선정한다. 응모 기간은 오는 21일 26일까지이며, 당첨자는 27일 개별 발표될 예정이다. 이 외 크리스피크림 연산점 등 3개 매장은 선착순으로 행사에 참여 가능하며, 매장 만석 시 포장 이용만 가능하다.
드림 카페 행사를 위한 특별한 이벤트도 준비 되어있다. 퀴즈와 럭키 드로우 이벤트를 통하여 선정된 당첨자에게는 에어부산 왕복항공권, L7호텔 숙박권, 어센틱 유니폼, 선수사인볼 등 푸짐한 경품들을 제공하며, 2026시즌 롯데 선수단에게 응원의 메시지를 전달하기 위한 위시카드 작성, 선수단과의 포토타임과 하이파이브 등 다채로운 이벤트로 드림 카페에 참석한 팬 분들을 맞이할 예정이다.
한편, 구단은 롯데지주 및 롯데GRS와 함께 발달장애인 교육과 자립 지원을 위해 각 1000만원과 당일 수익금 일부를 영도구장애인복지관과 나사함발달장애인복지관에 기부할 예정이다.
