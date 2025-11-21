‘손흥민 vs 메시’ 대격돌… LAFC, 마이애미와 2026시즌 MLS 개막전 빅뱅

사진=LAFC 공식 SNS

꿈의 매치업이 성사됐다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 21일 2026시즌 정규리그 일정을 발표했다. 이에 따르면 LAFC와 인터 마이애미는 다음해 2월22일 오전 11시30분 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 LA 메모리얼 콜리세움에서 개막전을 펼친다.

LAFC의 대표 스타 손흥민과 마이애미의 간판 리오넬 메시가 맞붙는 대격돌이다. 메시는 2023년부터 마이애미 소속으로 MLS를 누볐다.올해 8월 손흥민이 잉글랜드 토트넘 홋스퍼에서 LAFC로 이적한 후 메시와 마주서는 건 처음이다.

LAFC는 서부 콘퍼런스, 마이애미는 동부 콘퍼런스 소속으로 맞대결 일정이 쉽게 나오지 않는다. 하지만 MLS 사무국은 슈퍼스타간 매치업을 개막전에 배치해 리그 흥행을 정조준할 계획이다.

손흥민과 메시는 각각 토트넘, 스페인 FC바르셀로나에서 뛰던 2018~2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 조별리그 맞대결 이후 서로를 상대한 적이 없다.

경기가 열리는 장소도 눈에 띈다. LAFC의 원래 홈구장인 BMO 스타디움(2만2000석)이 아닌 2028 LA 하계올림픽 주 경기장으로 활용될 LA 메모리얼 콜리세움(7만7500석)에서 열린다. 꿈의 매치업에 몰릴 구름 관중을 일찌감치 대비하기 위함이다.

LAFC 손흥민. 사진=AP/뉴시스

MLS 사무국은 공식 홈페이지를 통해 이 경기를 ‘2026시즌 꼭 봐야 할 10경기’ 중 첫 번째로 지목하며 개막전 홍보에 박차를 가한다. MLS는 “리그의 상징적인 두 팀이 상징적인 경기장에서 시즌을 시작한다”며 “LA 메모리얼 콜리세움은 MLS 최고의 스타인 손흥민과 메시가 맞붙기에 최적의 장소”라고 강조했다.

다만, 손흥민 대 메시의 맞대결이 올해 먼저 성사될 가능성은 있다. MLS컵 플레이오프(PO) 2라운드(8강)에 진출한 LAFC와 마이애미가 각자 콘퍼런스를 지배하고 PO 파이널에 진출할 수 있기 때문이다. 이 경기는 현지 시간으로 다음달 6일에 열릴 예정이다.

손흥민의 LAFC는 오는 23일 오전 11시30분 밴쿠버 화이트캡스, 메시의 마이애미는 이튿날인 24일 오전 7시 신시내티와 MLS컵 8강을 치른다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

