[SW포토] 에이티즈 홍중, 싱글즈 재팬 12월호 커버 장식

그룹 에이티즈(ATEEZ)의 캡틴 홍중이 싱글즈 재팬 12월호의 커버를 장식하며, 화보와 인터뷰를 공개했다. 재계약을 발표한 이후 진행한 첫 단독 화보인 만큼 팬 에이티니에 대한 애정과 앞으로 보여줄 활동에 대한 진솔한 이야기를 공개했다.

에이티즈 홍중 싱글즈 재팬 12월 호 화보이미지. 자료=싱글즈 제공

