롯데월드, 연간 온실가스 1600톤 감축… ‘산업통상자원부 장관상’

롯데월드가 ‘글로벌 스탠더드 경영 어워즈(Global Standard Management Awards)’에서 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다.

지난 2002년부터 매년 개최 중인 글로벌스탠더드경영대상은 한국경영인증원(KMR)의 주관 아래 그린경영, 품질경영, 안전경영, 탄소중립경영, 상생경영 등 각 테마별 경영성과와 수행실적이 우수한 기업 및 기관 단체를 발굴해 시상한다. 롯데월드는 그린경영 테마의 경영성과 및 활동실적을 인정받아 이번 시상식에서 그린경영 부문 산업통산자원부 장관 표창을 받았다.

지난 2021년 테마파크 업계로는 최초로 ESG 경영 선포식을 열었던 롯데월드는 기후변화 대응 및 자원관리, 해양생태계 보전 등 ‘그린월드(Green World)’ 환경 비전을 달성하기 위한 주요 과제들을 수립하고 환경 경영 성과를 만들고 있다.

롯데월드는 최고경영자(권오상 대표이사)의 친환경 경영 의지와 전담 환경&ESG 조직을 중심으로 ISO14001 환경경영시스템을 전 사업장에 확대 적용하고, 2040년 탄소중립 달성을 목표로 온실가스 감축과 에너지 효율화에 주력하고 있다. 이를 통해 연간 5억원 이상의 에너지 비용과 1600톤 이상의 온실가스 감축 성과를 달성했다.

이와 관련 테마파크 내에서 발생하는 커피박을 음식폐기물 처리가 아닌 재생에너지 자원으로 활용하는 자원 선순환 활동과 수자원 재활용 시스템을 통해 환경 부담을 줄이고 있다. 2011년 국내 레저업계 최초 실내 공기질 인증을 획득한 후 2025년 현재까지 8회 연속 인증을 유지하며 쾌적하고 안전한 테마파크 환경 조성에 앞장서고 있다. 대중교통 이용 독려를 통한 탄소 배출 저감 등 손님과 함께하는 친환경 ‘그린월드 캠페인’도 펼치고 있다

롯데월드는 매년 지속가능경영보고서 발간을 통해 ESG 활동 성과와 친환경 경영 활동을 투명하게 공개하는 중이다. 도심 숲 조성 활동, 환경부 협업 청소년 기후행동 캠페인 등과 같은 다양한 사회공헌 활동을 추진하며 지역사회의 환경 인식 제고에도 기여하고 있다.

김기훈 롯데월드 영업본부장은 “이번 수상은 전사적인 환경경영과 지속 가능 실천의 결실”이라며 “앞으로도 관광 레저 산업의 녹색 전환을 선도하는 모범기업으로 친환경 경영을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 롯데월드는 사회공헌 캠페인 ‘드림업(Dream Up)’을 필두로 드림티켓, 찾아가는 테마파크 등 문화 생활 지원을 위한 다양한 CSR 활동도 진행하고 있다.

