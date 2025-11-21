김유정, ‘친애하는 X’서 빛난 완성형 배우…연기력+화제성 올킬

Evoto

배우 김유정이 한계 없는 연기력으로 화제성 1위를 이어가며 대체 불가 한국 대표 배우임을 증명했다.

티빙 오리지널 ‘친애하는 X’에서 김유정은 회차를 거듭할수록 장면 해석과 표현력을 더욱 정밀하게 다듬으며 열연을 펼치는 중. 지난 20일 공개된 7, 8회에서도 감정의 흐름을 흔들림 없이 유지한 탄탄한 연기로 시청자들의 과몰입을 불러일으켰다.

특히 7회에서 김유정은 레나(이열음 분)를 향한 백아진의 서늘한 태도를 태연한 표정과 여유 있는 미소, 나른한 말투로 표현하며 레나를 무너뜨리는 압도적 장면을 완성했다. 이어진 8회에서는 허인강(황인엽 분) 조모의 사망을 계기로 주변 상황이 변화하기 시작함에도 흐름을 냉정하게 통제하며 백아진의 욕망을 더욱 선명하게 드러냈다. 감정의 폭발과 절제를 오가는 완급 조절로 캐릭터의 이면을 입체적으로 구축해 내며 한계 없는 연기력을 다시 한번 증명했다.

이처럼 김유정은 백아진 캐릭터의 서사를 단단하게 끌고 가며 극의 완성도를 견인하고 있다. 소속사 어썸이엔티 측은 “김유정이 장면의 흐름을 주도하는 집중력과 적확한 감정 사용을 바탕으로 캐릭터의 매력을 200% 표현해 내기 위해 노력을 쏟았다”라면서 “긴 시간 쌓아온 연기 내공을 가감 없이 펼치고 있는 김유정에게 앞으로도 많은 응원 부탁드린다”라고 전했다.

‘친애하는 X’를 이끌고 있는 김유정은 지난 6일 첫 공개 이후부터 국내외에서 화제의 중심에 우뚝 섰다. 지난 18일 공개된 굿데이터코퍼레이션 주간 화제성 펀덱스 조사에서 TV-OTT 통합 드라마 출연자 화제성 1위에 오르며 김유정 파워를 제대로 실감케 했다.

또한 HBO Max에 따르면 동남아시아, 대만, 홍콩 등 아시아태평양 17개 국가 및 지역에서 아시아 작품 가운데 가장 높은 성과를 거둔 타이틀 중 하나로 꼽힌다. 공개 첫 주 라쿠텐 비키(Viki)에서도 미주, 유럽, 오세아니아, 인도 지역 주간 시청 기준 TOP 3에 올랐으며, 미국, 브라질, 멕시코, 영국, 프랑스, 인도 등 108개 국가에서 1위를 차지했다. 디즈니+ 일본 일간 순위에서도 TOP 3에 등극하는 등 김유정의 활약이 작품 전체의 글로벌 관심도를 끌어올리고 있다.

