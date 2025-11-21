2025 2차 한일 핸드볼 클럽 교류전, 서울서 성료… “다국적 교류전으로 발전 시킬 것”

사진=한국핸드볼연맹 제공

이웃나라 일본과 뜻깊은 교류전을 진행했다.

한국핸드볼연맹은 21일 “지난 13일부터 20일까지 서울에서 일본 허니비 이시카와 핸드볼팀이 한국을 방문해 올해 두 번째 한일 핸드볼 클럽 교류전을 진행했다”고 밝혔다.

한국은 24-25 H리그 우승팀인 SK슈가글라이더즈와 한국체육대학교가 이번 교류전에 참가했다. 허니비 이시카와 선수단은 7일간 서울 올림픽공원 핸드볼경기장와 한국체육대학교에서 합동훈련, 친선경기, 문화 교류 등 다양한 프로그램에 참여해 양국 간 실질적인 교류를 이어갔다.

SK슈가글라이더즈와는 14일, 16일, 18일 총 세 차례의 친선경기를 진행했고, 19일에는 한국체육대학교와의 경기를 펼쳤다. 양 팀 선수들 모두 실전 감각을 높이고 기량을 점검했다. 특히 지난 16일 경기는 이번 교류전 중 유일하게 관중에게 공개된 경기로 운영돼, 현장을 찾은 팬들이 한일 여자부 최상위 팀들의 수준 높은 경기를 직접 관람할 수 있는 특별한 기회를 제공했다.

사진=한국핸드볼연맹 제공

양국은 합동훈련 및 친선경기 외에도 테크니컬 미팅, 공식 만찬, 문화 교류 등 총 5차례의 교류 프로그램을 함께하며 상호 이해와 협력의 폭을 넓혔다. 연맹은 “이번 교류 행사는 비시즌 SK슈가글라이더즈 선수단의 경기 감각 유지와 전술 점검에 큰 도움이 됐고, 허니비 이시카와 역시 한국팀과의 고강도 연습을 통해 실전 대응 능력을 향상시키는 성과를 거뒀다”고 평가했다.

한국핸드볼연맹과 일본핸드볼연맹은 앞으로도 상호 협력을 이어가며 교류 폭을 확대할 계획이며, 향후에는 더 많은 팀이 참여하는 다국적 교류전으로 발전시키는 방안도 논의 중이다. 양 연맹은 양국 리그의 국제화와 경쟁력 강화를 위해 작년 11월 MOU를 체결했으며, 첫번째 교류전은 지난 7월 27일부터 8월 3일까지 일본 이시카와현 가나자와시에서 열린 바 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

