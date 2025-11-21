삼성물산 리조트부문 사장에 송규종 부사장 승진 내정

송규종 삼성물산 경영기획실장이 삼성물산 리조트부문 대표이사로 내정됐다.

삼성물산은 송규종 부사장을 리조트부문 대표이사 사장 겸 삼성웰스토리 대표이사로 승진 내정하는 2026년 정기 사장단 인사를 21일 발표했다.

송 신임 사장은 이후 삼성물산 건설부문 사업지원팀장, 경영지원실장과 삼성물산 경영기획실장을 역임한 재무관리 전문가다. 풍부한 사업경험과 관리 노하우를 바탕으로 삼성물산 리조트부문의 혁신과 성장을 이끌 것으로 기대된다.

삼성물산은 부사장 이하 2026년도 정기 임원인사도 조만간 확정해 발표할 예정이다.

◆송규종 신임사장 프로필

▲1968년생 ▲서울대학교 경영학과 ▲1992년 삼성물산 건설부문 경영관리팀 입사 ▲2011년 삼성전자 미래전략실 경영진단팀 상무 ▲2015년 삼성물산 건설부문 경영지원팀장 상무 ▲2018년 삼성물산 건설부문 사업지원팀장 전무 ▲2018년 삼성물산 건설부문 경영지원실장 전무 ▲2020년 삼성물산 경영기획실장 부사장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]