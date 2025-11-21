나우즈, 야구 만화 주인공 변신…'Play Ball' 발매 D-5

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 야구 만화 주인공으로 변신했다.

나우즈는 지난 20일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 'Play Ball' 일러스트 포스터를 공개했다. 멤버들은 작품에서 야구부원으로 등장해 경기에 나서기 전 함께 결의를 다지면서 꿈의 무대를 향해 나아갔다.

또 다른 포스터에서는 투수 연우와 포수 진혁을 비롯해 지명타자 윤, 1루수 시윤, 중견수 현빈 등 각자 포지션을 맡은 멤버들이 승부에 나서는 순간을 그리며 가요계에서 날릴 대형 홈런을 기대하게 했다.

나우즈의 일러스트 포스트는 실제 야구 팬인 작가가 직접 그린 작품으로, 'Play Ball' 발매에 앞서 협업을 진행했다. 나우즈는 야구 콘셉트 포토 등을 선보인 데 이어 멤버들의 개성을 담은 일러스트 포스터를 공개하며 기대를 높였다.

나우즈의 새 싱글 'Play Ball'은 타이틀곡 'HomeRUN'와 'GET BUCK', '이름 짓지 않은 세상에' 등 총 3곡으로 구성됐다. 'HomeRUN'은 묵직한 드롭과 거침없는 래핑이 돋보이는 EDM 기반의 댄스곡으로, 불확실한 미래마저 기회로 바꾸는 청춘의 도전과 성취를 담았다.

나우즈는 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'을 발매한다.

