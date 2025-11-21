댕댕이와 해외·제주 여행할 사람?… 메가주 ‘모두투어’ 부스 찾으시개!

메가주에 참가하는 모두투어 부스 전경. 모두투어 제공

모두투어가 국내 최대 규모 반려동물산업 박람회 메가주(Megazoo)에 참가해 반려동물 동반 여행 상품을 알린다고 21일 밝혔다.

이날부터 23일까지 경기 고양시의 킨텍스에서 열리는 이번 행사는 579개 반려동물 업체 및 브랜드가 참여해 반려용품·펫푸드·서비스·여행 등을 소개한다.

모두투어는 업계 최초로 선보인 반려견 동반 해외여행 브랜드 ‘모두N펫’을 중심으로 현장 홍보와 예약 판촉을 적극 강화할 계획이다.

대표 상품은 베트남 다낭·나트랑 및 태국 방콕 등 동남아 인기 여행지를 반려견과 함께 떠나는 패키지로, 반려견 전용 스냅 촬영 제공, 현지 맞춤형 펫 의상(아오자이·농 모자), 간식 제공, 펫프랜들리 호텔 배정 등 차별화된 특전이 적용된다. 제주 여행 상품도 항공·페리 등 교통수단과 펫 특화 숙소 선택 폭을 넓혀 고객 만족도를 높였다.

박람회 전용 특전도 강화된다. 동남아 상품의 경우 베트남 현지 유모차 무료 대여, 아쿠아 스파 풋케어, 반려견 전용 유모차 제공 서비스를 지원한다. 제주 상품은 포토북, 카멜리아힐·드르쿰다IN성산 입장권을 제공한다. 현장 예약 고객에게는 프리미엄 펫 브랜드 ‘LANIA’ 보냉백을 선착순으로 증정한다.

이우연 모두투어 상품본부장은 “반려동물 동반 여행은 새로운 라이프스타일로 자리 잡았으며, 이를 선도하는 브랜드에 대한 고객 기대도 높아지고 있다”며 “앞으로도 고객의 니즈를 반영한 신규 지역 및 차별화된 서비스를 마련하겠다”고 말했다.

모두투어는 올해 상반기 메가주에서 220건 이상 예약과 약 3억5000만원 매출을 달성하며 높은 관심을 확인한 바 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]