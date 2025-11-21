“6평에 3명 근무?” 100만 유튜버 원지 사무실 공개 후 난리…논란 커지자 급히 비공개 [전문]

사진= 유튜버 원지. 원지 SNS

100만 구독자를 보유한 인기 유튜버 원지가 공개한 사무실 환경이 논란의 중심에 섰다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘원지의 하루’에는 ‘6평 사무실 구함’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 지하 2층, 창문이 없는 약 6평 크기의 공간에서 직원 3명이 함께 근무하는 모습이 담겼다. 해당 영상이 게시되자 온라인 커뮤니티와 댓글란에는 즉시 문제 제기가 이어졌다.

네티즌들은 “100만 유튜버 사무실이 이 정도면 블랙기업 아니냐”, “6평에 3명? 거의 교도소 수준”, “지하 2층에 창문도 없다니 말이 되냐”, “직원 대우 너무 박한 것 아니냐” 등 날선 반응을 쏟아냈다.

논란이 커지자 원지는 해당 영상을 비공개 처리했다. 그는 커뮤니티를 통해 “아무래도 영상만으로는 전체 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제 환경과 다소 다르게 받아들여질 여지가 있었던 것 같다”며 “이에 따라 같은 건물을 사용하시는 분들께도 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각되어 해당 영상은 부득이하게 비공개 처리하기로 결정했다”고 밝혔다.

이어 원지는 해당 건물의 구조에 대해 “건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지도록 설계되어 있다고 들었다”며 “때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단하여, 다른 요소들과의 종합적인 고려 끝에 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 됐다”고 설명했다.

원지는 “첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같다”며 “남겨주신 의견들을 적극 수용하여 부족한 부분은 채워가며 앞으로 더 나은 방향으로 발전해나가는 모습을 꼭 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다”고 말했다.

그는 끝으로 “다시 한번 진심 어린 충고와 조언을 주셔서 감사드리며, 저희 호롤로 팀원분들과 함께 즐겁게 근무할 수 있는 환경을 만드는 데에 더욱더 힘쓸 수 있도록 하겠다”고 전했다.

한편 원지는 여행 유튜버로 구독자 98만 명을 보유하고 있다. 그는 ENA 예능 '지구마불 세계여행'에 출연해 얼굴을 알렸으며 올해 초 결혼했다.

이하 원지의 글 전문 안녕하세요. 금일 업로드되었던 <6평 사무실 구함> 영상에서 사무실 환경 관련하여 시청에 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드립니다. 아무래도 영상만으로는 전체 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제 환경과 다소 다르게 받아들여질 여지가 있었던 것 같습니다. 이로 인해 같은 건물을 사용하시는 분들께도 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각되어 해당 영상은 부득이하게 비공개 처리하기로 결정하였습니다. 금일 남겨주신 여러 말씀들에 대하여 조심스럽게 설명을 덧붙이자면.. 영상 속 사무 공간이 있는 건물에는 사무실, 뷰티샵, 식당, 판매시설 등 다양한 업종이 입주해 있는 상가 건물로 건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지도록 설계되어 있다고 들었습니다. 때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단하여, 다른 요소들과의 종합적인 고려 끝에 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 되었습니다. 추가로 제가 언급했던 '프린터'는 3D 프린터가 아닌 일반적인 소형 문서 프린터를 의미한 것으로 저희는 3D 프린터를 사용하지 않으나, 많은 분들께 이 부분과 관련하여 걱정을 끼쳐드린 것 같아 조심스럽게 함께 전해드립니다. 첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같습니다. 남겨주신 의견들을 적극 수용하여 부족한 부분은 채워가며 앞으로 더 나은 방향으로 발전해나가는 모습을 꼭! 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠습니다. 다시한번 진심 어린 충고와 조언을 주셔서 감사드리며, 저희 호롤로 팀원 분들과 함께 즐겁게 근무할 수 있는 환경을 만드는 데에 더욱더 힘쓸 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.

