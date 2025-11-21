“♥신민아 선배가 좋다”…김우빈 과거 인터뷰, 결국 현실로? 영화같은 사랑

사진= 왼쪽부터 신민아, 김우빈. 뉴시스 제공

배우 김우빈과 신민아가 10년간의 열애 끝에 결혼을 발표하며 대중의 축하를 받고 있는 가운데, 김우빈의 과거 인터뷰 내용이 다시금 화제를 모으고 있다.

김우빈은 2013년 2월 KBS2 드라마 ‘학교 2013’ 종영 인터뷰에서 함께 연기하고 싶은 배우를 묻는 질문에 “신민아 선배가 좋다, 평소 웃는 모습이 예쁜 사람을 좋아하는데 신민아 선배가 그렇다”고 말하며 수줍은 미소를 보인 바 있다.

당시 그는 이어 “어떤 사람의 외모보다는 매력을 주로 본다. 딱 잘라서 정의 내릴 수는 없지만 자기만의 매력을 가진 사람이 좋다”고 덧붙이며 이상형에 대한 솔직한 생각을 밝히기도 했다.

두 사람은 이후 2015년 7월 공개 연애를 시작했고, 10년이 넘는 시간 동안 변함 없이 서로를 지켜왔다. 김우빈이 오래전 밝힌 이상형이 결국 현실의 사랑으로 이어지며 이번 결혼 소식 역시 팬들에게 특별한 의미로 다가오고 있다.

한편 김우빈과 신민아는 다음 달 20일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올릴 예정이다. 오랜 세월 함께 성장해온 두 사람의 결혼 소식은 팬들은 물론 대중에게도 큰 감동을 전하고 있다.

