음악 취향 한눈에…플로, 음악 기록 데이터 ‘FLO RE;CORD’ 오픈

드림어스컴퍼니가 21일부터 12월 31일까지 이용자별 2025년 음악 취향을 한눈에 데이터로 볼 수 있는 ‘2025 FLO RE;CORD’ 프로모션을 진행한다.

‘FLO RE;CORD’는 연말마다 한 해 동안의 개인화 청취 기록을 데이터로 보여주는 플로의 음악 연말결산 프로모션이다. 플로는 이용자가 1년간 감상한 음악 데이터를 바탕으로 개인의 취향을 확인하고 확장할 수 있도록 ‘FLO RE;CORD’를 연말결산 서비스로 제공하고 있다.

‘FLO RE;CORD’는 올해 플로에서 5곡 이상 완곡 감상한 이용자라면 누구나 앱 내 이벤트 페이지에서 이용할 수 있다. ▲올해 처음 들은 곡부터 ▲가장 많이 들은 아티스트 ▲최애곡 등 나만의 음악 기록을 한눈에 확인할 수 있으며, 올해는 ▲월별, 계절별 최애곡 ▲나만의 최애곡 플레이리스트 등 한층 확장된 개인화 데이터도 새롭게 제공한다. 특히 ‘2025 FLO RE;CORD’부터는 프로모션 기간 종료 후에도 해당 데이터를 매년 이용자 보관함에 저장해, 언제든 원하는 시점에 기록을 다시 확인하고 청취할 수 있도록 기능을 개선했다.

플로는 이와 함께 ‘2025 RE;CORD’를 확인한 이용자를 대상으로 ‘2025 RE;CORD 한정판 골드바’ 증정 이벤트를 진행한다. 플로 앱에서 2025 RE;CORD를 끝까지 확인한 뒤 선물 이벤트에 응모하면, 추첨을 통해 경품을 증정한다. 이벤트 기간은 12월 31일까지다.

드림어스컴퍼니 김성은 브랜드팀 리더는 “FLO RE;CORD는 한 해 동안의 음악 데이터를 통해 이용자들이 자신의 취향을 발견하고 확장할 수 있도록 제공하는 대표 서비스”라며 “앞으로도 데이터 기술을 더욱 고도화해, 이용자들이 각자의 음악 취향에 따라 더욱 깊이있는 청취 경험을 누리도록 하겠다”라고 말했다.

