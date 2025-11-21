임영웅, 서울에 하늘빛 수놓는다…오늘(21일)부터 3일간 KSPO돔 콘서트

가수 임영웅이 이번에는 서울을 하늘빛으로 만든다.

21일부터 오는 23일까지 KSPO DOME에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 콘서트가 열린다.

인천에서 콘서트의 포문을 연 임영웅은 대구 공연도 성공적으로 마무리했고, 서울로 무대를 옮겨 노래와 감성으로 또 한번 남녀노소 나이불문 전 세대를 사로잡을 예정이다.

강렬한 오프닝 무대를 시작으로, 정규 2집과 메가 히트곡으로 구성된 셋리스트와 화려하고 스펙터클한 무대 연출, 어느 곳에서도 임영웅의 모습을 놓치지 않게 하는 3면 스크린, 그리고 밴드 팀의 풍성한 사운드와 안무 팀의 파워풀한 안무가 공연의 묘미도 한층 끌어올릴 계획이다.

재미와 감동, 여운이 있는 임영웅의 콘서트는 기다리는 시간까지 즐겁다. IM HERO 우체국과 기념 스탬프, IM HERO 영원 사진사, 다양한 포토존 등이 현장에 배치된다.

전국 방방곡곡 하늘빛 축제를 펼치고 있는 임영웅은 멜론 누적 스트리밍 128억 회를 달성, 국내 솔로 가수 역대급 기록을 쓰고 있다.

임영웅의 서울 콘서트는 28일부터 30일까지 KSPO DOME에서도 열리며, 그 후 12월 19일부터 21일까지 광주, 26년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울, 2월 6일부터 8일까지 부산에서 개최된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]