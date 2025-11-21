‘달려라 석진’ 영화관서 다시 본다…BTS 진, 공연 실황 영화 12월 개봉

‘달려라 석진’이 연말 영화관으로 향한다.

방탄소년단 진은 20일 오후 10시 팀 공식 SNS에 ‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE’ 메인 포스터를 공개하면서 스크린 상영 소식을 전했다. 이번 영화는 지난 6월 28~29일 고양종합운동장 보조경기장에서 열린 ‘＃RUNSEOKJIN_EP.TOUR in GOYANG’의 실황을 담았다. 국내에서는 오는 12월 31일 CGV에서 단독 개봉된다.

라이브 밴드와 함께 선보인 진의 첫 솔로 앨범 ‘Happy’, 미니 2집 ‘Echo’ 그리고 방탄소년단 메들리까지 다채로운 무대를 감상할 수 있다. 또한 아미(ARMY.팬덤명)와 같이 웃고 즐겼던 미션들이 다시금 생생하게 펼쳐져 무대와 객석의 경계가 허물어진 ‘참여형 팬콘서트’의 매력을 스크린에서도 느낄 수 있다.

공연 시작 전 백스테이지와 이벤트 종료 후 인터뷰 등 무대 뒤의 모습도 포착했다. 여기에 스크린에서만 만날 수 있는 특별한 인트로와 쿠키 영상이 더해져 관람 기대감을 한층 높인다.

‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE’는 CGV 일반관, 4DX, ScreenX, Ultra 4DX 등에서 여러 포맷으로 상영된다. ScreenX에서는 삼면 확장 화면으로 공연을 더욱 넓고 생동감 있게 체감할 수 있다.

진은 팬콘서트 투어로 총 10개 도시에서 20회 공연을 펼쳤고 지난 10월 앙코르 공연으로 여정을 마무리했다. 고양과 일본 치바, 오사카는 전 회차 완판되었고, 특히 교세라 돔 오사카는 최상단 8층과 시야제한석까지 ‘퍼펙트 매진’됐다. 또한 영국 O2 아레나에 선 최초의 한국 솔로 가수, 미국 애너하임 혼다 센터 한국 가수 역대 최다 관객, 한국 솔로 가수 최초 댈러스 아메리칸 에어라인스 센터 전석 매진 등 굵직한 기록을 세우며 글로벌 티켓 파워를 입증했다.

‘#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE’는 전 세계 70개 국가/지역의 약 1,800개 극장에서 상영될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

