‘매니저 배신’ 성시경, 악재 딛고 또 전석 매진…연말 콘서트 4회차 ‘순삭’

가수 성시경이 전 매니저 관련 금전 피해 논란 속에서도 여전한 티켓 파워를 입증했다.

20일 소속사 에스케이재원은 “2025 성시경 연말 콘서트 ‘성시경’” 티켓 예매가 19일 예매 플랫폼 놀(NOL) 티켓에서 진행된 결과, 준비된 4회차 모두가 전석 매진됐다고 밝혔다.

성시경의 이번 연말 콘서트는 오는 12월 25일부터 28일까지 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 열린다. 매년 연말을 대표하는 브랜드 공연으로 자리 잡은 만큼, 올해 역시 큰 관심을 받았다.

특히 데뷔 25주년을 맞은 해에 열리는 공연인 데다 여러 고민 끝에 개최가 결정된 만큼 완판 소식은 더욱 의미가 크다는 설명이다.

성시경은 이번 무대에서 히트곡부터 팬들이 오래 기다려온 숨은 명곡까지 폭넓게 준비했으며, 관객과 가까이 교감할 수 있도록 360도 무대 구성도 도입했다.

