강남, 결혼 7주년 서프라이즈 성공…이상화 “눈물 나” 울컥

사진= 강남 SNS

방송인 강남이 결혼 7주년을 맞아 아내 이상화를 위한 깜짝 이벤트를 마련했다.

20일 공개된 강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’ 영상에는 “강나미 일냈습니다...상화‘만’ 몰랐던 결혼 7주년 기념 야마나시 디저트 당일치기 오열주의”라는 제목과 함께 두 사람의 특별한 하루가 담겼다.

영상 속 강남·이상화 부부는 7주년 기념으로 일본 야마나시에서 디저트 투어를 즐겼다. 그러나 강남은 여행의 마지막 코스에서 준비해온 ‘비밀 이벤트’를 실행했다. 마지막 카페에 자리 잡은 순간, 강남이 준비해 둔 영상이 재생되자 이상화는 당황한 듯 “이게 무슨 상황이야? 빨리 얘기 좀 해줘 봐”라고 말했고, 잠시 후 “지금 무슨 이벤트 짠 거야?”라며 눈치를 채기 시작했다.

사진= 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’ 화면 캡처

해당 영상에는 강남이 직접 쓴 편지가 담겨 있었다. 강남은 “상화가 태어났을 때 그녀의 곁에는 엄마, 아빠, 그리고 오빠가 있었어”라고 운을 뗐고, 이어 “오빠를 따라 스케이트 선수를 꿈꾸게 되었고 피나는 노력 끝에 국가대표가 되어 올림픽에서 우리나라를 빛냈어. 국가대표 이상화의 등근육에 반한 강남은 결혼하게 되었어.잔소리는 결국 나를 위한 것임을 알아”라며 아내에 대한 깊은 애정과 존경을 전했다.

편지 내용을 보던 이상화는 “눈물 나”라고 말하며 감정을 주체하지 못하고 계속 눈물을 흘렸다. 영상에는 강남의 메시지뿐만 아니라 이상화의 어머니, 새언니, 오빠, 조카가 전하는 따뜻한 영상 편지도 포함돼 감동을 더했다.

영상이 끝난 뒤에는 가족들이 직접 등장해 부부와 함께 기념일을 축하하며 훈훈하게 마무리됐다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

