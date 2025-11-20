“성형 이제 안 할 것 같다” 이지혜, 인중축소 후 심경 고백

사진= 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 화면 캡처

그룹 샵 출신 방송인 이지혜가 인중축소술을 받은 사실을 공개하며 근황을 털어놓았다.

20일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 “할 말이 있어요..”라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 이지혜는 제작진을 급히 집으로 불러 최근 받은 성형 사실과 함께 겪고 있는 고민을 진솔하게 전했다.

집에 도착한 제작진은 이지혜의 얼굴을 보자마자 “사진보다는 괜찮다. 사진은 쥐같이 찍혔다”며 농담을 건넸고, 이어 “잘 됐다. 사실 댓글에 ‘인중 (수술) 하라’는 말이 엄청 많지 않았냐. 정말 귀여워졌다”고 반응했다.

이지혜는 “지금 풍평회 같다”며 “(수술 후) 지금 발음도 샌다”고 설명했다. 남편 반응을 묻는 제작진에게는 “저 사람이 내 얼굴 보곤 '하향새 탈 것'이라고 하더라. 저주를 퍼부었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

하지만 곧이어 그는 진지한 표정으로 고민을 털어놓았다. 녹화 도중 발음이 새는 현상이 나타났다는 것. 이지혜는 “지금 방송을 더 할 수 있는지 없는지 기로에 섰다”며 “어제 방송 녹화를 했는데, 얼굴은 예뻐졌다는데 발음이 샌다. 난 진행을 하고 말을 해야 해서 발음이 중요한데 샌다”고 말했다. 이어 “그때 ‘아 이건 아닌데’라는 생각이 들었다. 새 프로그램을 녹화한 건데 너무 죄송하더라. 작가님 슥 불러서 죄송하다고 했다”고 속상함을 드러냈다.

그는 앞으로 방송에서 발음 변화나 이미지 변화를 느낄 시청자들에게도 미리 양해를 구했다. “이제 방송을 하면서 발음이 샐 수도 있고, 얼굴 이미지가 좀 달라져서 '아 뭐야' 하실 수도 있다”며 “불편함을 느낄 수 있다면 사전에 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”고 말했다.

사진= 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 화면 캡처

이지혜는 수술을 결심한 이유도 솔직히 밝혔다. “요즘 유행이라 많이들 한다고 하더라. 그리고 내 인중이 거짓말 안 하고 4cm다. 나이 들면서 더 길어졌다. 댓글로도 계속 인중하라고 달리더라. 안 그래도 콤플렉스였는데 많이 흔들렸다”고 말했다.

성형 사실을 숨기지 않은 이유에 대해선 “거짓말을 못 하겠다”면서도 “남에게 피해를 주기 싫다. 내가 서포트 입장인데, 발음이나 얼굴 때문에 다른 사람에게 방해가 되기 싫었다”고 이유를 전했다.

이지혜는 최근 유튜브 촬영도 일부 취소했다고 밝혔다. “우리 남편도 ‘하향세’라고 하더라”며 “나 많이 달라졌냐”고 불안한 마음을 털어놓기도 했다.

이어 “성형은 이제 정말 하면 안 될 것 같다”고 말한 그는 “아이들도 엄마 영향을 받는데, 엄마가 붕대 감고 나타나고 얼굴이 자꾸 달라지면 애들한테 영향이 갈 것 같다”고 솔직하게 고백했다.

그는 인중축소술을 고려하는 이들에게도 조언을 남겼다. “인중축소술 정말 신중해야 한다. 그 못생김의 기간 동안 진짜 두렵다. 2주 돼서 모니터로 보니까 그나마 괜찮아진 것”이라고 말했다.

수술 당시 딸 엘리의 반응도 전했다. 엘리는 이지혜를 보고 “엄마 못생겼어”라며 놀랐다고. 이지혜는 “애가 충격받은 거다”고 회상했다. 하지만 엘리는 “지금은 예쁘다”고 말하며 엄마를 안심시켰다.

한편, 이지혜는 최근 실 리프팅과 입술 문신 시술 과정을 유튜브에서 공개한 바 있다. 그는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]