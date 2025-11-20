김재중, 드디어 보이그룹 만든다…연습생 전격 공개

사진= 인코드 엔터테인먼트 제공

가수 김재중이 설립한 인코드 엔터테인먼트가 새 보이그룹 데뷔 프로젝트에 시동을 걸었다.

인코드는 최근 남자 연습생 공개 프로젝트 ‘인더엑스 프로젝트’(INTHE X)의 출범을 알리며, 지난 19일 첫 공개 연습생 3인의 프로필을 선보였다.

이번에 베일을 벗은 멤버는 엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈2플래닛’에 출연했던 센, 그리고 그동안 공개되지 않았던 비공개 연습생 세나, 현민이다.

회사 측은 앞으로 ‘보이즈2플래닛’ 출신 마사토, 센, 쑨지아양, 펑진위를 포함해 4명의 연습생과, 지금까지 모습을 드러내지 않았던 연습생 6명의 정보를 추가로 공개할 계획이다.

‘인더엑스 프로젝트’는 김재중이 제작한 걸그룹 세이 마이 네임(SAY MY NAME) 이후, 보이그룹 론칭을 위한 준비 단계다.

인코드 엔터테인먼트는 “프로필 공개를 시작으로, 연습생들의 개성과 역량을 보여줄 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정”이라고 설명했다.

