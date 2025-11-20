베트맨, LAFC 플레이오프 진출 기념 ‘손흥민 선수의 LA를 응원하라!’ 프로모션 진행

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

‘손흥민 선수가 소속되어 있는 LAFC의 플레이오프 진출을 기념해 베트맨에서 이벤트가 전개되고 있다.’

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 “공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 진행 중인 ‘손흥민 선수의 LA를 응원하라!’ 프로모션을 오는 12월6일까지 진행한다”고 밝혔다.

이번 프로모션은 미국 메이저리그사커(MLS)에 진출한 손흥민 선수의 플레이오프 진출을 축하함과 동시에, MLS를 대상으로 한 스포츠토토 상품을 팬들이 더욱 재미있게 즐길 수 있도록 기획된 행사다.

이벤트는 두 가지 방식으로 진행된다. 먼저, OX퀴즈에 참여해 ‘LA를 연고지로 둔 손흥민 선수의 소속팀이 미국 MLS 플레이오프에 진출했다’는 문항에 정답을 맞히면, 참여자 전원에게 벳볼 100개가 증정된다.

두 번째는 MLS 플레이오프 대상 상품권 구매 이벤트다. 이벤트 기간 동안 MLS 플레이오프 경기 관련 스포츠토토 상품을 1만원 이상 구매한 회원 중 추첨을 통해 1000명에게 벳머니 1만원권이 지급된다.

이번 프로모션을 통해 지급되는 벳머니는 실제 투표권 구매에만 사용할 수 있으며, 예치금 또는 현금으로 환전되지 않는다. 또한 적립일로부터 7일 이내 사용하지 않을 경우 자동 소멸된다.

한국스포츠레저 관계자는 “손흥민 선수가 소속된 LAFC의 플레이오프 일정에 맞춰 팬들이 즐겁게 경기를 예측할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “간단한 퀴즈와 MLS 플레이오프 경기 대상 상품 구매만으로 혜택을 받을 수 있는 만큼 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

한편 이번 프로모션과 관련한 자세한 내용은 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨의 이벤트 페이지를 참고하면 된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

