신민아♥김우빈, 결혼 발표와 함께 혼전임신설 일축

배우 김우빈, 신민아. 사진 = 세계일보DB, 뉴시스

배우 신민아와 김우빈이 10년 열애 끝에 결혼을 발표한 가운데, 혼전 임신설과 관련해 소속사가 입장을 밝혔다.

20일 두 사람의 소속사 에이엠엔터테인먼트는 “혼전 임신이 절대로 아니다”라고 선을 그었다. 갑작스러운 결혼 발표 이후 일각에서 나온 혼전임신 추측에 대한 공식 입장이다.

소속사는 이어 “신민아와 김우빈이 오랜 만남으로 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 약속했다”고 전했다.

또한 “두 사람의 결혼식은 12월 20일 서울 모처에서 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인분들을 모시고 비공개로 진행될 예정”이라고 밝혔다.

소속사는 마지막으로 “인생의 소중한 결정을 내린 두 사람의 앞날에 따뜻한 응원과 축복 보내주시길 부탁드리며 앞으로도 두 사람 모두 배우로서의 본업도 충실히 하며 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편, 신민아와 김우빈은 2015년 열애를 인정하고 공개 연애를 이어왔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]