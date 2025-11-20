“머리 터질 것 같아” 미초바, 산후우울증 고백

사진=유튜브 채널 '스테파니 미초파' 캡처

래퍼 빈지노의 아내이자 모델 스테파니 미초바가 산후우울증과 육아 스트레스로 힘든 마음을 털어놨다.

미초바는 지난 19일 개인 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하며 최근 겪은 어려움을 솔직하게 전했다. 그는 영상에서 “루빈이 지금 낮잠 자고 있는데 어제부터 진짜 많이 아팠다”며 “응급실 갔다”고 밝혔다.

이어 “계속 토하고 설사했다. 장염이라고 하더라. 루빈이랑 (보호자) 한 명만 들어갈 수 있어서 남편만 들어가고 대기실에서 기다렸는데 진짜 힘들었다”고 당시 상황을 회상했다.

컨디션을 회복한 뒤 아들과 산책을 나선 미초바는 “루빈이가 오늘 유모차 타기 싫어해서 안고 나왔다”고 전했다.

그는 육아에 대한 솔직한 속내도 밝혔다. “루빈이도 너무 사랑스럽지만 가끔 힘든 날들도 있는 것 같다”며 “과부화된 느낌이 들었다”고 털어놓았다.

특히 미초바는 “산후우울증이 좀 남아있다. 가끔 시끄러울 땐 머리 터질 것 같다”고 말하며 결국 눈물을 보였다.

한편, 미초바는 2022년 빈지노와 결혼해 지난해 아들을 출산했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

