한그루, 슬림 비주얼 근황 전해…완벽한 몸매 눈길

배우 한그루가 한층 슬림해진 근황을 전하며 화제를 모았다.

한그루는 20일 자신의 SNS에 “룰루”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 한그루는 꾸준한 자기관리로 완성된 늘씬한 몸매를 자랑했다.

어깨까지 자연스럽게 떨어지는 웨이브 헤어에 다크 브라운 톤의 롱코트를 걸쳐 세련된 겨울 스타일을 완성했다. 코트 안에는 짙은 색 니트를 매치해 전체적인 톤을 맞추며 안정감 있는 룩을 선보였다. 실내에서 촬영된 사진임에도 포근한 분위기를 자아냈다.

사진을 본 팬들은 “너무 예뻐요”, “아름다워요”, “프리티해요” 등 뜨거운 반응을 보였다.

한편, 한그루는 2015년 9살 연상 남성과 결혼해 2017년 쌍둥이 남매를 출산했으나, 2022년 9월 결혼 7년 만에 이혼 소식을 전했다. 현재는 홀로 쌍둥이 자녀를 양육 중이다.

