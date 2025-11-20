중·일 갈등 직격탄…에스파 닝닝 향해 “일본 오지 마” 폭주

사진 = 에스파. 다나카 세이타로 제공

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 촉발된 중·일 갈등이 K팝 시장까지 영향을 미치고 있다.

중국과 일본 양국이 사실상 ‘한일령’을 강화하면서 일본 출신 멤버가 포함된 그룹은 중국에서, 중국인 멤버가 있는 팀은 일본에서 타격을 받는 분위기다.

19일 홍콩 성도일보와 중국신문망 보도에 따르면, 중국 음원 플랫폼 QQ뮤직은 오는 28일 광저우에서 진행될 예정이던 일본 보이그룹 ‘JO1’ 팬미팅을 전면 취소했다. 이날 예정돼 있던 VIP 전용 프로그램 역시 모두 중단되면서 업계에서는 이번 결정이 중국의 대일 제재 흐름과 연결된 조치로 해석하고 있다.

‘JO1’은 2019년 ‘프로듀스 101’ 일본판을 통해 탄생한 11인조 그룹으로, CJ ENM과 요시모토흥업이 합작해 설립한 라포네 엔터테인먼트 소속이다. 멤버 전원이 일본 국적이다.

반대로 일본에서는 중국인 멤버 닝닝이 포함된 걸그룹 에스파가 논란의 중심에 섰다. 에스파는 다음 달 NHK 연말 특집 프로그램 ‘홍백가합전’ 출연이 예정돼 있었으나, 지난 17일 글로벌 청원 플랫폼 체인지에는 이들의 출연을 막아야 한다는 요청이 올라왔다. 해당 청원은 현재 7만여 명이 동의한 상태다.

닝닝은 2022년 팬 플랫폼 버블에서 원자폭탄 폭발 후 형성되는 ‘버섯구름’을 연상시키는 조명을 공개해 일본 현지에서 비판을 받은 바 있다. 청원인은 “홍백가합전은 일본의 중요한 공식 행사”라며, “역사의식이 부족한 언행을 용인하면 일본의 국제적 이미지에 손상을 줄 뿐만 아니라 히로시마 원폭 피해에 상처를 줄 것”이라고 주장했다.

에스파가 내년 4월 도쿄돔과 교세라돔 오사카에서 단독 콘서트를 앞두고 있어 NHK가 어떤 결정을 내릴지 관심이 집중된다.

성도일보는 이 같은 상황에 대해 “에스파가 최근 중일 외교 긴장 국면의 최대 피해자로 부상했다는 지적이 나오고 있다”고 전하며, “에스파가 예정대로 무대에 설 수 있을지가 중일 관계의 긴장도를 가늠하는 풍향계가 될 수 있다”고 분석했다.

