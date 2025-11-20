버비, 오늘(20일) 새 싱글 ‘SUGAR RIDING’ 발매…3개월 만 컴백

그룹 버비(BURVEY)가 한층 솔직하고 성숙해진 음악을 선보인다.

버비는 오늘(20일) 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 ‘SUGAR RIDING(슈가 라이딩)’을 발매했다.

‘SUGAR RIDING’은 버비가 스페셜 싱글 ‘AQUA BLUE(아쿠아 블루)’ 이후 3개월 만에 발표하는 신보로, 교실 안에서 피어난 달콤한 설렘과 첫사랑의 떨림을 몽환적인 사운드로 풀어냈다. 동명의 타이틀과 ‘MELTING STAR(멜팅 스타)’까지 두 곡이 수록돼 버비의 폭넓은 음악 스펙트럼을 확인할 수 있다.

타이틀 ‘SUGAR RIDING’는 1980년대 디스코, 신스팝 사운드를 그대로 재현한 레트로 팝 장르의 곡으로, 우정이 시작되는 순간의 두근거림을 리듬감 있게 담아냈다. 순수한 청춘의 설렘을 버비만의 레트로 감성으로 재해석하며 리스너들에게 진한 여운을 남길 전망이다.

버비는 히트 K팝 프로듀서이자 댄스 그룹 구피의 박성호가 프로듀싱한 ‘성장형 걸그룹’으로, ‘버블리한 버라이어티 베이비’라는 팀명처럼 다섯 멤버 각자가 지닌 개성이 조화를 이루는 독보적인 음악 세계를 구축하고 있다.

레트로한 감성을 세련된 사운드에 녹여내며 주체적인 메시지를 전하고 있는 버비. 밝고 다채로운 매력을 지닌 버비가 이번 신보 ‘SUGAR RIDING’으로 선사할 신선한 에너지와 성장한 퍼포먼스에 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

