‘김우빈♥’ 12월 결혼, 신민아 SNS에 축하물결

사진= 신민아 SNS

배우 신민아와 김우빈의 결혼 발표 이후, 팬들의 축하 물결이 이어지고 있다.

신민아는 19일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 화보 촬영 현장에서 찍은 비하인드 컷을 업로드했다. 레드립 메이크업이 돋보이는 모습부터 트럼펫을 연주하는 자연스러운 분위기까지 담긴 사진은 공개되자마자 팬들의 호응을 이끌었고, 댓글란에는 결혼을 축하한다는 반응이 쏟아지고 있다.

이후 20일 두 사람의 소속사 AM엔터테인먼트는 김우빈과 신민아가 오는 12월 20일 서울의 한 장소에서 가족·친지 등 가까운 지인만 초대한 비공개 결혼식을 올린다고 공식 발표했다. 발표 직후 신민아의 SNS에는 국내외 팬들이 몰려와 “언니 결혼 축하해요”, “행복하세요 민아천사”라며 축하 메시지를 남겼다.

사진= 신민아 SNS

같은 날 김우빈은 팬카페에 자필 편지를 올려 직접 소식을 전했다. 그는 “저 결혼합니다. 오랜 시간 함께해 온 연인인 그분과 가정을 이뤄 이제는 같이 걸어가 보려 한다”고 전하며 결혼을 공식화했다. 이어 “저희가 걸어가는 길이 더욱 따뜻해질 수 있도록 응원해 주시면 감사하겠다”고 적어 팬들에게 감사의 마음을 드러냈다.

두 사람은 2015년 열애를 인정한 후 10년 가까이 변함없는 사랑을 이어온 대표적인 장수 커플로 손꼽혀 왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]