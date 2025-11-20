“35세에 결혼하고 싶다”던 김우빈, ‘신민아♥’와 소원 이뤘다

사진= KBS 2TV ‘연중 플러스’ 방송 화면 캡처

배우 김우빈이 연인 신민아와 공개 열애 10년 만에 결혼 소식을 전하며 과거 그가 밝힌 ‘결혼 시기 발언’이 다시 관심을 받고 있다.

김우빈과 신민아는 지난 2022년 KBS 2TV ‘연중 플러스’의 ‘내년 결혼할 것 같은 장수 스타 커플’ 순위에서 5위를 차지하며 주목받았다. 두 사람은 2014년 광고 촬영장에서 처음 만나 인연을 맺었고, 2015년 공식적으로 열애를 인정하며 7년 차 커플로 자리했다.

그러나 김우빈은 공개 연애 2년 만에 비인두암 판정을 받으며 큰 충격을 안겼다. 당시 신민아가 직접 병간호를 하며 힘든 시간을 동행한 사실이 알려져 많은 이들의 응원을 받았다. 김우빈은 약 2년 6개월의 치료 끝에 2019년 완치 판정을 받고 공식 석상에 복귀했다. 그는 당시 “많은 분들이 응원을 해주셔서 영화로 찾아뵐 수 있게 됐고 너무 행복하다”고 소감을 전했다.

건강을 회복한 이후 두 사람의 파리 여행 모습이 포착되며 여전히 변함없는 애정을 확인시키기도 했다. ‘연중 플러스’는 김우빈이 과거 방송에서 “결혼은 대략 35세 정도에 하고 싶다”며 “늘 친구 같은 남편, 친구 같은 아버지가 되고 싶다. 우리 아버지, 어머니가 그렇게 하셨다”고 언급했던 점을 조명하며 결혼 가능성을 언급한 바 있다. 그는 또 “아내를 위해 음식물 쓰레기도 버리고 분리배출도 충분히 할 수 있다”고 말하며 미래의 가정생활을 기대하게 했다.

1989년생인 김우빈이 한국 나이로 35세가 되는 2023년 결혼설이 돌기도 했으나 실제 결혼은 올해 만 36세가 된 시점에서 이뤄졌다. 신민아는 1984년생으로 현재 만 41세다.

김우빈은 20일 팬카페에 손편지를 올리며 “저 결혼한다. 오랜 시간 함께해 온 연인인 그분과 가정을 이뤄 이제는 같이 걸어가 보려 한다”라고 밝혔다. 이어 “저희가 걸어가는 길이 더욱 따뜻해질 수 있도록 여러분께서 응원해 주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

양측 소속사는 “두 사람이 오랜 만남으로 쌓은 깊은 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 했다”며 “결혼식은 12월 20일 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정”이라고 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

