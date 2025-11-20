‘던바튼에 잔망루피 등장’…마비노기, 12월까지 제휴 이벤트

마비노기-잔망루피 컬래버 이벤트 라면. 넥슨 제공

넥슨의 마비노기와 인기 캐리터 잔망루피가 만났다.

넥슨은 다음 달 23일까지 마비노기에서 잔망루피와 컬래버레이션 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

던바튼 지역에 등장한 잔망루피를 중심으로 다양한 이벤트 콘텐츠가가 열린다. 이용자는 기간 동안 특별 미션을 수행해 타이틀, 미니어처, 전용 패스 보상 등 풍성한 아이템을 획득할 수 있다.

먼저 던바튼에 위치한 잔망루피와 대화해 대표 캐릭터를 설정하면 ‘잔망루피의 말판 이벤트’를 진행할 수 있다. 이후 접속 및 일일 퀘스트 수행으로 얻은 ‘말판 코인’을 활용해 결승 지점에 도달하면 ‘스페셜 하트 잔망루피’, ‘하트 잔망루피’, ‘스페셜 응원해요 잔망루피’, ‘우웩 잔망루피’ 미니어처를 비롯해 ‘나오’, ‘로나’, ‘볼로니’, ‘퍼거스’로 변신한 잔망루피 미니어처 중 하나를 얻을 수 있는 ‘잔망루피의 말판 선물 상자’와 ‘잔망루피의 말판 스페셜 선물 상자’를 받을 수 있다.

뿐만 아니라 제휴 전용 퀘스트인 ‘잔망루피의 요리교실’ 이벤트도 진행된다. 매주 새롭게 오픈되는 잔망루피의 요리교실 이벤트 퀘스트를 달성하면 주차별 특별 타이틀을 얻을 수 있으며, 기본 보상으로는 ‘잔망루피 인형 외형 주문서’, ‘잔망루피 인형’을 받는다. 3주차에는 ‘잔망루피’와 함께 즐기는 미니게임이 추가되며, 다양한 미니어처를 얻을 수 있는 ‘잔망루피의 일반 미니어처 선택 상자’와 ‘잔망루피의 1차 타이틀 선택상자’ 등을 제공한다.

또한 게임 플레이를 통해 단계별 보상을 획득할 수 있는 ‘잔망루피 에린패스’를 두 가지 종류로 출시한다. 먼저 일반 보상으로 ‘잔망루피 초소형 가방’, ‘잔망루피 초소형 가방 전용 파우치’ 등을 제공하며, 스페셜 보상으로는 일반 보상을 포함해 ‘잔망루피 윙크 눈 뷰티 쿠폰’, ‘스페셜 에린 패스 염색 앰플 상자’ 등을 추가로 지급한다.

더불어 이벤트 기간 동안 매주 접속만 해도 ‘잔망루피의 온타임 선물’을 받을 수 있다. 구성품은 ‘잔망루피의 쿠키세트’, ‘빛나는 구슬’ 5개로 이뤄져 있으며, 매일 접속 시 ‘잔망루피 험한 말 마스크(얼굴 장식 슬롯 전용)’, ‘나오 잔망루피 탈’ 등의 출석 보상도 얻을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

