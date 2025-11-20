수면영양제 녹트리서치, 신세계백화점 강남점 웰니스 편집숍 입점

사진=녹트리서치

수면영양 전문 브랜드 녹트리서치(대표 김소정)가 신세계 백화점 강남점 ‘H&B 웰니스 편집숍’에 입점했다고 20일 밝혔다.

신세계백화점 H&B 웰니스 편집숍은 영양, 수면, 이너뷰티 등 최신 웰니스 트렌드를 집약한 공간으로 까다롭게 선별된 프리미엄 브랜드 제품만을 소개한다.

업체에 따르면 녹트리서치는 오프라인 채널을 통한 브랜드 경험을 확장하기 위해 백화점 진출을 결정했다. 자사 브랜드 철학 ‘잘 자는 몸을 만드는 안전한 수면 솔루션’을 더 많은 소비자에게 전달할 계획이다.

입점 제품은 수면 건강기능식품 ‘슬립케어’와 활력 증진 및 피로 회복 영양제 ‘에너지케어 포 데이터임’이다.

슬립케어는 락티움, L-테아닌, 마그네슘, 비타민B6 등 4중 기능성 원료 배합으로 편안하고 깊은 숙면을 유도한다. 녹트리서치는 새벽에 잠에서 깨는 문제를 가진 멜라토닌을 대체하고자 해당 제품을 개발했다. 또한 ‘투세이프(TWO-SAFE)’ 인증을 받아 임산부와 수유부도 섭취할 수 있는 안정성을 검증했다. 임신 중 불면증을 겪는 임산부들 사이에서 입소문을 통해 빠르게 인기를 모으고 있다.

에너지케어 포 데이타임은 홍경천 추출물, 밀크씨슬, 비타민B군, 비타민C를 함유한 5중 기능성 제품으로 낮 동안 활력 증진과 피로 회복을 지원한다. 슬립케어와 함께 복용하면 낮에는 활기를 잃지 않고 밤에는 숙면을 취할 수 있는 몸 상태를 만드는 데 도움을 준다.

김소정 녹트리서치 대표는 “신세계 강남점 웰니스샵은 건강에 적극 투자하는 소비자들이 모이는 공간”이라며 “녹트리서치의 과학적 전문성과 차별성을 직접 경험할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

녹트리서치는 KAIST 출신 김소정 대표가 8년간의 불면 경험을 바탕으로 설립한 웰니스 스타트업이다. ‘잘 자는 몸을 만드는 안전한 수면 솔루션’을 철학으로 과학적 근거에 기반한 프리미엄 수면 영양 솔루션을 지속적으로 개발·출시하고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자

