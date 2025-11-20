가수 박재정(30)이 1년 6개월의 군 복무를 마치고 전역했다.

박재정은 20일 자신의 소셜미디어에 "2024.05.21-2025.11.20 전역했습니다"라며 군 생활을 돌아보는 장문의 글을 올렸다.

그는 "24-6기 1중대로 입대해 군악중대까지 정말 많은 날들이 있었다"며 군 생활 중 만났던 인연들에게 고마움을 전했다.

박재정은 제37보병사단 본부근무대 군악중대에서 양악연주병(트럼펫병)으로 복무했다.

그러면서 "앞으로 좋은 음악 들려드리겠습니다. 남아있는 전우 분들 힘내십시오. 다시 한번 고마웠습니다. 37보병사단"이라고 덧붙였다.

이를 본 배우 이시언은 "벌써?"라고 댓글을 달았고, 박재정은 "진짜 서운한 말"이라고 답해 웃음을 안겼다.

박재정의 전역식은 이날 오전 충북 증평군 37사단 신병교육대 위병소에서 진행됐다. 그는 퇴소 후 병영의 거리에서 팬들에게 전역 인사를 전했다.

박재정은 2013년 엠넷 '슈퍼스타K5'에서 우승하며 데뷔했다.

이후 '헤어지자 말해요' 등으로 사랑받았다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]