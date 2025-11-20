카카오게임즈, ESG기준원 평가서 3년 연속 통합 A등급

카카오게임즈 CI. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 2025년 ESG 평가에서 3년 연속 통합 A등급을 획득했다고 20일 밝혔다. 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 전 부문에서 A등급 이상을 유지하며, 업계 최고 수준의 지속가능경영 역량을 입증했다.

한국ESG기준원은 국내 주요 상장사의 지속가능경영 수준을 환경, 사회, 지배구조 부문별로 평가하는 국내 대표 ESG 평가기관이다. 올해 카카오게임즈는 환경과 지배구조 부문에서 ‘A(우수)’, 사회 부문에서 ‘A+(매우 우수)’ 등급을 획득했다. 전년과 동일한 높은 수준의 평가 결과를 받으며 업계 최고 수준을 유지했다.

카카오게임즈는 올해 환경 부문에서는 기후변화가 기업 재무에 미치는 영향을 분석·공개하는 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 공시 체계를 구축하고, 임직원 대상 환경교육을 매년 다양화하는 등 환경경영을 고도화했다. 사회 부문에서는 정보보안 및 개인정보 보호 분야의 중장기 목표를 설정하고, 국제표준인증(ISO 27001·27701)을 취득해 글로벌 수준의 정보보안 관리체계를 강화했다.

더불어 지배구조 부문에서는 전사 리스크 관리체계 구축 및 내부감사 조직 신설을 통해 리스크 대응력과 지배구조 투명성을 높였으며, 여성 사외이사 비율 확대로 이사회 다양성을 제고하는 등 책임경영 부분에서 보다 노력을 기울였다.

카카오게임즈는 2023년부터 매년 ESG 보고서를 발간하며 투명한 정보공개를 이어오고 있다. 지난 3월에는 글로벌 ESG 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 평가에서 국내 게임사 최초로 AAA 등급을 획득해 글로벌 시장에서도 지속가능경영의 경쟁력을 인정받았다.

카카오게임즈 관계자는 “전 세계 이용자에게 책임 있는 서비스를 제공하기 위해 ESG경영을 지속적으로 강화하고 있다”며 “앞으로도 체계적인 전략과 실행 기반을 고도화해, 다양한 이해관계자와 함께 ‘지속가능한 플레이’ 환경을 확산해 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

