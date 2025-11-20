미나, 시누이 수지와 나란히 남편 공연 관람…‘손절설’ 일축

가수 미나가 시누이 수지와 함께 남편 류필립의 공연을 관람하며 불화설을 재차 잠재웠다. 사진= 미나 SNS 계정

가수 미나가 시누이 수지와 함께 남편 류필립의 공연을 관람하며 불화설을 재차 잠재웠다.

미나는 19일 자신의 SNS에 “어제 남편 뮤지컬 첫 공 보러 시누이랑 대학로 다녀왔어요”라는 글과 함께 공연장 현장 사진과 영상을 게재했다.

이어 그는 “뮤지컬 연습이랑 일본 단독 공연까지 준비하느라 정신없이 바빴지만 두 공연 다 대성공. 너무 재밌고 너무 멋지고 꼭 보세요. 자신 있게 추천드려요”라고 덧붙였다.

공개된 영상 속 미나는 시누이 수지와 나란히 공연장을 찾았으며, 남편 류필립의 무대를 응원하며 화기애애한 분위기를 자랑했다. 특히 온라인 커뮤니티에서 제기돼온 미나·류필립 부부와 시누이 수지 사이 ‘손절설’을 사실상 일축한 모습이어서 눈길을 끌었다.

미나는 최근 시누이와 식사 자리에 이어 이번에는 공연까지 동행하며 불화설을 사실상 종식시켰다.

그는 또한 “첫 공연 힘내라고 배우, 스태프분들 도시락 준비해 주신 팬분들 너무 감사드려요♥ 저는 내조하러 간 거라 고생하신 분들을 위해 회식 자리 마련했어요”라며 통 큰 내조와 배려를 보여주었다. 이어 “써니텐 공연 3개월간 하니까 필립 씨 스케줄 보시고 많이 보러 와주세요♥” 라고 팬들에게 관람을 독려했다.

앞서 지난 7월부터 미나·류필립의 콘텐츠에서 수지 씨가 보이지 않자 온라인에서는 가족 간 문제가 생긴 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이에 류필립은 유튜브를 통해 “누나의 다이어트를 포기했다”며 “억지로 운동을 시킬 수는 없었다. 가족끼리 연 끊은 건 절대 아니다”라고 재차 해명한 바 있다.

한편, 미나는 1972년생으로 만 52세이며, 17세 연하인 류필립과 2018년 결혼했다.

