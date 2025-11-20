콘진원, T1 특별 전시 성료…e스포츠 종주국 위상 입증

T1 특별 전시 현장 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

한국콘텐츠진흥원이 e스포츠 팀 T1의 중국 전시를 통해 한국 e스포츠 종주국 위상을 입증했다.

한국콘텐츠진흥원 북경비즈니스센터는 지난 달 15일부터 이달 14일까지 주중한국문화원 1층 K-콘텐츠 체험전시관 SEE’K에서 T1 특별 전시를 운영했다고 20일 밝혔다.

이번 전시는 게임 리그 오브 레전드의 최정상팀 T1의 중국 내 첫 공식 전시로, 한국 e스포츠의 역사와 성취, 문화적 가치를 현지에 알리는 계기가 됐다.

전시에서는 e스포츠 종주국으로서 한국이 세계 무대를 선도해 온 흐름과 성과를 집중적으로 보여줬다. 2004년 SKT T1 팀 창단 이후 약 20년간의 주요 발자취를 바탕으로, 팀의 상징이자 살아있는 전설로 불리는 페이커 이상혁 선수를 포함한 대표 선수들의 유니폼과 장비, 우승 트로피, 주요 경기 하이라이트 영상, 포토존 등이 전새됐다.

T1 특별 전시 현장 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

T1 특별 전시 현장 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

전시 기간 중 국제 e스포츠 대회인 2025 리그 오브 레전드 월드 챔피언십이 중국에서 개최되면서 많은 팬이 전시장을 찾아 응원을 보냈고, 온라인에서도 응원의 메시지가 이어졌다. 특히 지난 9일 T1이 월즈 통산 여섯 번째 우승과 최초 3년 연속 우승을 달성하며 전시장은 더욱 뜨거운 호응으로 활기를 띠었다.

T1의 왕빙 비즈니스 부서장은 “우승 시기와 맞물린 전시가 한국 e스포츠의 세계적 위상을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다”며 “중국 팬들과 직접 소통하며 한국 이스포츠의 열정과 매력을 나눌 수 있어 의미가 컸다”고 전했다.

콘진원 북경비즈니스센터는 중국 내 K-콘텐츠의 인지도 제고와 확산을 위해 체험 중심 프로그램과 현지 밀착형 홍보 활동을 지속적으로 추진해 왔다. 이번 특별전시가 열린 SEE’K 전시관은 K-팝, 드라마, 게임 등 다양한 콘텐츠를 직접 체험할 수 있는 복합 전시공간으로, 지금까지 약 7만명이 방문한 대표 K-콘텐츠 체험 거점이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]