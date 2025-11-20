김경현, 힐링송 ‘너라는 우주’ 20일 공개

김경현이 20일 신곡 '너라는 우주'를 공개했다.

가수 김경현이 20일 오후 6시부터 전 음원 사이트에서 세상의 모든 나에게 보내는 따뜻한 응원가 ‘너라는 우주’를 공개한다.

지난 1일 데뷔 20주년 기념 공연을 개최했던 김경현의 이번 신곡은 지난달부터 월간 컴필레이션 프로젝트로 시작된 ‘낙원전파사’의 두 번째 프로젝트 ‘노벰버(november)’의 일환이다.

낙원전파사는 매달 새로운 음악적 시도를 통해 리스너들에게 다채로운 이야기를 전달하는 프로젝트로 11월에는 김경현의 목소리를 통해 깊은 위로와 힐링의 메시지를 전하는 데 초점을 맞췄다.

신곡 ‘너라는 우주’는 삶의 무게에 지쳐 스스로 작아졌다고 느끼는 이들을 위한 헌사다. 가만히 방에 누워 낮은 천장을 바라보거나 캄캄한 길 위에서 외로움을 느낄 때 이 노래는 모든 존재 자체가 하나의 광활하고 빛나는 우주임을 일깨워준다.

김경현은 이번 신곡에 대해 “사랑 노래보다는 나 자신을 사랑하는 노래, 그리고 힘든 시기를 겪고 있는 모두를 위한 노래가 되길 바라는 마음으로 불렀다”며 “이 노래가 각자의 방에서, 혹은 어두운 길 위에서 홀로 힘들어하는 분들에게 다가가 ‘당신은 혼자가 아니며, 이미 충분히 빛나는 우주’라는 말을 건네는 친구가 되었으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

