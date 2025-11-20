콘진원, ‘코리아 스포트라이트 @멕시코’ 성료…K-뮤지션 알려

코토바 현장 공연 모습. 한국콘텐츠진흥원 제공

한국콘텐츠진흥원은 문화체육관광부와 지난 13일 멕시코 멕시코시티에서 해외 음악산업 관계자들에게 다양한 장르의 한국 대중음악 뮤지션을 소개하는 ‘코리아 스포트라이트 @멕시코’를 성공리에 개최했다고 20일 밝혔다.

코리아 스포트라이트는 세계 시장에서 한국 대중음악의 인지도를 높이고 국내 유망 뮤지션의 해외 진출을 지원하기 위해 마련된 대중음악 해외 쇼케이스와 비즈니스 지원 프로그램이다.

코리아 스포트라이트 @멕시코는 2023년부터 멕시코시티에서 열렸다. 선착순 예매로 진행된 이번 쇼케이스는 3년 연속 접수 페이지 오픈 20분 만에 3000석이 모두 매진되며, 멕시코 현지에서 한국 대중음악에 대한 높은 관심과 열정을 다시 한 번 확인하게 했다.

십센치, 코토바, 김뜻돌, 힙노시스테라피 등 다양한 장르의 실력파 뮤지션 4팀이 무대에 올라 관람객과 중남미 음악산업 관계자에게 개성 있는 공연을 펼쳤다.

쇼케이스에 앞서 참가 뮤지션의 중남미 시장 진출을 돕기 위한 교류 지원 프로그램도 진행됐다. 뮤지션들은 아티스트 발표(피칭), 핵심 델리게이트 미팅, 네트워킹 리셉션, 기자 간담회 등의 프로그램을 통해 중남미 현지 산업 관계자들과 네트워크를 구축하는 자리를 가졌다. 또 참가 뮤지션 대상 중남미 음악시장에 대한 이해도 제고를 위해 멕시코 음악산업의 지형과 동향, 남미 라이브 공연·페스티벌 시장 동향을 주제로 미니 콘퍼런스를 개최했다.

이번 프로그램에는 중남미 대표 공연 기획사인 오세사(OCESA)를 비롯해 멕시코 음악 전문 채널 엑사티비(Exa TV), 콜롬비아 최대 규모 축제 에스테레오 피크닉을 운영하는 파라모 프레센타 티식스에이치(T6H) 엔터테인먼트 멕시코·라탐, 비엠지(BMG) 등 여러 중남미 음악 기업 및 방송 관계자들이 참여했다.

