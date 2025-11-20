‘사서 심경’, 고전의 지혜…사서에서 가려 뽑은 181개의 격언

시간과 공간을 초월해 사람의 마음을 움직이고 깊은 울림을 주는 글을 고전이라 일컫는다. 동료들보다 늦게 전공 공부를 시작해 한문 읽기를 힘들어하던 저자는 ‘중용’ 20장의 한 구절을 만나고 용기를 얻어 자기 공부에 박차를 가할 수 있게 됐다.

최근 출간한 ‘사서 심경(四書 心鏡)’은 유학의 대표적인 경전인 사서(四書)인 ‘논어’, ‘맹자’, ‘대학’, ‘중용’에서 모두가 배우고 새길 만한 좋은 글을 가려 뽑은 격언집이다. 사서는 수천 년 전에 쓰인 책이지만 저자의 경험에서 알 수 있듯이 고전에는 오늘을 사는 현대인에게도 동기부여를 하고 실천하게 만드는 힘 있는 글이 많다.

사서의 내용을 가려 뽑고 자신의 해석을 더해 현대적인 언어로 풀어낸 이 책을 읽다 보면 가까운 윗사람들로부터 삶의 방향과 태도, 관계를 푸는 법에 관한 조언을 듣는 듯한 편안한 느낌으로 고전의 정수에 다가갈 수 있다.

이 책의 저자 김재욱은 여느 한문학 전공자들처럼 사서를 통해 한문 공부를 시작했다. 대학에서는 물론, 졸업 후에도 한국고전번역원 국역연수원에서 사서를 배웠다.

저자는 그간의 배움을 바탕으로 사서를 읽고 싶지만 접근하기에 어려움을 느끼는 현대인들을 위해 이 책 ‘사서 심경(四書 心鏡)’을 썼다. 사서에 ‘고전의 지혜를 마음의 거울에 비춘다’는 뜻을 담아 ‘심경’이라 이름을 붙였다.

이 책은 사서 중에서 ‘논어’를 가장 비중 있게 소개한다. 공자와 그 제자들의 언행을 기록한 책으로 유교 사상의 핵심 경전 중 하나인 논어는 총 20편으로 구성돼 있으며 각 편은 짧은 문장(어록)으로 이루어져 있어 공자의 사상과 인간관, 정치관, 교육관 등을 엿볼 수 있다.

‘맹자’는 유교의 대표 사상가 맹자가 제자들과 나눈 대화와 그의 정치·철학적 주장들을 담은 책이다. 총 7편(양혜왕, 공손추, 등문공, 이루, 만장, 고자, 진심)으로 이뤄져 있으며 대부분 대화 형식으로 철학적 내용을 풀어간다.

‘대학’은 공자의 제자 증자가 저술한 것으로 전해지며 수기치인(修己治人) 즉, 자신을 닦고 세상을 다스리는 방법을 설명한 책이다. 비교적 짧은 문장으로 구성돼 있으며 서문경(經)과 이를 설명하는 전문 전(傳)으로 나뉜다. 서문은 주제와 목표를 제시하고 전문은 그 실천 방법을 자세히 설명한다. 자기 내면을 밝히고 자기 수양을 통해 세상을 경영할 수 있는 지혜를 얻을 수 있도록 문장을 골라서 번역했다.

마지막으로 ‘중용’은 조화와 균형을 통해 도덕적 인간이 되는 길을 설명한 책이다. 33장으로 구성된 전체 내용 중에서 중용의 핵심 개념인 중용, 천명과 성, 군자의 자기 수양과 실천, 군자의 도를 이해할 수 있도록 돕는다.

동료들보다 늦게 전공 공부를 시작해 한문 읽기를 힘들어하던 저자는 ‘중용’ 20장에 있는 ‘만약 남이 나보다 뛰어나서 한 번 만에 잘하게 되었다면 나는 백번을 노력하고 남이 열 번 만에 잘하게 되었다면 나는 천 번을 노력해야 한다’는 구절을 만나고 용기를 얻어 자기 공부에 박차를 가할 수 있게 됐다.

한문학자인 저자가 사서의 내용을 가려 뽑고, 자신의 해석을 더해 현대적인 언어로 풀어낸 이 책을 읽다 보면, 삶의 방향과 태도, 갈등을 푸는 법에 대해 가까운 어른의 조언을 듣는 듯한 편안한 느낌으로 고전에 다가갈 수 있다.

